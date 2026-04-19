Nihat Kahveci Galatasaray'ın avantajını açıkladı

Nihat Kahveci Galatasaray'ın avantajını açıkladı
Eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, Galatasaray'ın Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ettiği maçı yorumladı. Kahveci, Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisi öncesi avantajını açıkladı.

Galatasaray, Süper Lig’in 30. haftasında Gençlerbirliği deplasmanından 2-1’lik galibiyetle ayrıldı ve Fenerbahçe ile olan puan farkını 4’e yükseltti.
Eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, maça dair değerlendirmelerde bulundu.

UĞURCAN ÇAKIR’A ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Nihat Kahveci, Galatasaray’ın milli kalecisi Nihat Kahveci’ye övgüler yağdırdı ve "Galatasaray'da bir oyun kurucu var, 10 numara değil, kenar değil, forvet arkası değil, forvet değil... Uğurcan. Bugün hatlar arasında 1-2 tane hat kıran pas deniliyor, öyle bir top veriyor ki Galatasaray 3'lü oynuyor geride. Uğurcan gerçekten futbol oynuyor. Kalecilikten daha çok Galatasaray'ın oyun kurulumundaki rolü inanılmaz." dedi.

''GALATASARAY İÇİN BÜYÜK AVANTAJ''

Konuşmasını sürdüren Kahveci, ''Ligde kalan 4 hafta, 4 puan farkla Galatasaray lider. Haftaya içerde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Bu Galatasaray için büyük bir avantaj. Bu maça 4 puan farkla gelebilmesi için Gençlerbirliği'ni geçmesi gerekiyordu. Galatasaray'ın net favori olduğu bir maçtı. Favori kazandı. İki tane de birbirinden güzel golle kazandı. Bana göre yine de beklenilen oyun gücünü sahaya yansıtmadı. 2-0 her zaman riskli skordur yorumunu'' yaptı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Tedesco'nun geleceği Galatasaray derbisine bağlı: Yönetim puan kaybını affetmeyecek
Tedesco'nun geleceği Galatasaray derbisine bağlı: Yönetim puan kaybını affetmeyecek
Sinan Engin: Yemişim pasif ofsaytı
Sinan Engin: Yemişim pasif ofsaytı