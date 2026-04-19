Nihat Kahveci Galatasaray'ın avantajını açıkladı

Galatasaray, Süper Lig’in 30. haftasında Gençlerbirliği deplasmanından 2-1’lik galibiyetle ayrıldı ve Fenerbahçe ile olan puan farkını 4’e yükseltti.

Eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, maça dair değerlendirmelerde bulundu.

UĞURCAN ÇAKIR’A ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Nihat Kahveci, Galatasaray’ın milli kalecisi Nihat Kahveci’ye övgüler yağdırdı ve "Galatasaray'da bir oyun kurucu var, 10 numara değil, kenar değil, forvet arkası değil, forvet değil... Uğurcan. Bugün hatlar arasında 1-2 tane hat kıran pas deniliyor, öyle bir top veriyor ki Galatasaray 3'lü oynuyor geride. Uğurcan gerçekten futbol oynuyor. Kalecilikten daha çok Galatasaray'ın oyun kurulumundaki rolü inanılmaz." dedi.

''GALATASARAY İÇİN BÜYÜK AVANTAJ''

Konuşmasını sürdüren Kahveci, ''Ligde kalan 4 hafta, 4 puan farkla Galatasaray lider. Haftaya içerde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Bu Galatasaray için büyük bir avantaj. Bu maça 4 puan farkla gelebilmesi için Gençlerbirliği'ni geçmesi gerekiyordu. Galatasaray'ın net favori olduğu bir maçtı. Favori kazandı. İki tane de birbirinden güzel golle kazandı. Bana göre yine de beklenilen oyun gücünü sahaya yansıtmadı. 2-0 her zaman riskli skordur yorumunu'' yaptı.