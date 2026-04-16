Okan Buruk'tan Galatasaraylıları endişelendiren Osimhen açıklaması

Galatasaray Gençlerbirliği maçına hazırlanırken, teknik direktör Okan Buruk, taraftarlara açık antrenmandan önce basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Buruk, Osimhen'in oynayıp oynamayacağı konusundaki soruya da cevap verirken, henüz tam iyileşmediği de ortaya çıktı.

Okan Buruk'un açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle:

"Biraz rahatladık maç fikstürü olarak. Sezon başından beri yoğun bir fikstürdeydik. Bu aralarda bu tür taraftara açık organizasyonlar yapmak istiyoruz. Bu hafta içi maç olmadığı için rahatız. En önemlisi Galatasaray taraftarının burada bize verdiği destek. Her zaman destek veriyorlar. Onlara layık olmak için çaba sarf ediyoruz.

"Kurtar bizi Osimhen": Okan Buruk istedi "Tamam" dedi

47 maç oynadık. Hem Şampiyonlar Ligi hem Türkiye Ligi hem Türkiye Kupası'nda önemli yol kat ettik. Şampiyonlar Ligi performansımız, geçtiğimiz senelere göre Türk takımı adına en yüksek performanslardan biriydi. Daha yukarılara gitmek isterdik. Buna da yaklaştık. Liverpool'a elendikten sonra lige döndük. Milli ara sonrası 3 zor fikstürümüz vardır. Bu aya geldiğimizde bu kadar maç oynamak bazen oyuncularımızı psikolojik ve fiziksel anlamda yıpratabiliyor.

HATALAR OLABİLİR SORUMLUSU BENİM

Osimhen'in sakatlığı, Asprilla'nın sakatlığı, Lang'ın parmağının kopması, Yunus'un sakatlıkları... Hem yarım hem eksik oyuncular var. Bu da aynı oyuncu grubu üzerine yük binmesi sonrası takım için zor maçlar olabiliyor, zorlandığımız maçlar olabiliyor. Pozitif anlamda bakarsak bugün buraya geldiğimizde ligde lideriz, 2 puan öndeyiz. En yakın rakibimizle sahamızda oynayacağız. Bütün ipler bizim elimizde.



Oyuncularıma inanıyorum, her zaman olduğu gibi. Oyuncularıma çok güveniyorum. Hepsiyle çalışmaktan gurur duyuyorum, mutluyum. Hatalarımız yanlışlarımız olabilir. Bu hataları, yanlışları, puan kayıplarını birine yükleyeceksek benim. Benim hatalarım. Her şeyin sorumlusu benim. Bu zamana kadar da hep bu şekilde oldu. Oyuncularımla birlikte 4 sene üst üste şampiyon olacağız. Yüzde yüz inanıyorum. Hiç şüphem yok. Önümüzdeki hafta kupa maçı var. Lig maçlarına net hazırlanacağımız döneme giriyoruz. Galatasaray, şampiyonluğun en güçlü adayı olduğunu net gösteriyor.

Ligde lideriz, kupada çeyrek finaldeyiz. Şampiyonlar Ligi'nde son 16'yı gördük. Doymuşluk yok, yorgunluk var. Bu döneme geldiğimizde her oyuncu yüzde yüz olamaz, ufak sakatlıklar olur. Yunus ile ilgili çok fazla yaşıyoruz. Birçok oyuncu ağrılarıyla oynuyor. Lang parmağı koptu, dikildi ve oynamaya çalışıyor. Dünyada birçok takım zorlanıyor. İngiltere, Fransa, İspanya şampiyonları da Şampiyonlar Ligi'yle götürürken zorlanıyor. Çok yoğun bir fikstür var. Bu fikstürde inişler çıkışlar oluyor. Biz bunu atlattık. Artık haftada tek maç var. Oyuncuların performansından memnunum. Şanssızlıklar var. Osimhen sezon başından bu yana 3. kez sakatlandı. Osimhen'in olmadığı 3. bölüm. Bu son bölümde bu hep dile getiriliyor ama bazı oyuncular, bazı takımlar için çok önemlidir. Real Madrid için Mbappe, Bayern Münih için Kane neyse, Galatasaray için de Osimen o.

OSIMHEN ANKARA'DA OYNAYACAK MI?

Osimhen dün antrenmanın büyük bir bölümünde takımla çalıştı. Takıma olumlu yansıyor. Osimhen, buradaki lokomotiflerden biri. Bütün oyuncularımı önemsiyorum. Osimhen'in antrenmana çıkması bütün takımın enerjisini artırıyor. Bugün de yarın da bakacağız, Ankara'ya götürüp götürmeyeceğimize kadar vereceğiz."