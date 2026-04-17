Sadettin Saran 2027'yi işaret etti

Fenerbahçe camiası cumartesi günü yapılacak Divan Kurulu Toplantısı’nı bekliyor. Başkan Sadettin Saran, aylar önce açıkladığı olağanüstü genel kurul kararının son durumunu üyelerle paylaşacak.

SARAN’DAN DEVAM MESAJI

Toplantı öncesinde Büyükçekmece Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği Kadın Kolları Lansmanı’na katılan Sadettin Saran, görevine devam etme isteğini net bir şekilde ortaya koydu. Sheraton Esenyurt Otel’de düzenlenen geceye Dernek Başkanı Fatih İnan ve Fenerbahçe’nin eski yöneticilerinden Gürel Aydın ev sahipliği yaptı.

“2027’YE KADAR KALMAYI HAK ETTİK”

Saran burada yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik vurgusu yaptı:

Şampiyon yapamazsak burada kalmayacağız, başkalarının önünü açacağız dedik. Ancak ben ve arkadaşlarım 2027’ye kadar kalmayı da hak ettik.

CAMİADA BEKLENTİLER

Fenerbahçe taraftarı ve üyeleri, cumartesi günü yapılacak toplantıda kulübün geleceğine dair net mesajlar bekliyor. Sportif başarıların yanı sıra mali disiplin ve kurumsal yapılanma da gündemde olacak. Özellikle yönetimin 2027’ye kadar görevde kalma isteği, kulüp içindeki dengeleri ve yaklaşan seçim sürecini doğrudan etkileyecek.