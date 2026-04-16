Volkan Demirel'den Onyekuru açıklaması: Neden kadro dışı bırakıldığını anlattı

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 30. haftasında 18 Nisan Cumartesi günü sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

Başkent ekibinin teknik direktörü Volkan Demirel, maça günler kala kadro dışı bırakılan Henry Onyekuru ile ilgili konuştu.

''ONYEKURU'NUN PERFORMANSINDAN MEMNUN DEĞİLİZ''

Basın mensuplarına açıklamalar yapan Volkan Demirel, "Profesyonel bir futbolcuyu bu şekilde kadro dışı bırakamazsınız. Onyekuru'nun performansından memnun değiliz. İnisiyatif benle alakalı. Oynatırım ve ya oynatmam... Farklı şekilde lanse edilmesi, kulübümüze ve takımımıza zarar verir." dedi.

''İSTEDİĞİMİZ PERFORMANSA GELİRSE BAŞIMDA TAŞIRIM''

Konuşmasını sürdüren Demirel, "Onyekuru, bizim oyuncumuz. Bir sene daha sözleşmesi var. Oynattığım maçta iyi performans aldım ve Başakşehir maçında sahaya sürdüm. O maçta istediğim gibi performans alamadım, sonraki raporlamamda başka bir şey düşündüğümü söyledim ama iş başka yere gitti. İstediğimiz performansa gelirse ben onu başımda taşırım. Bizim futbolcumuz ve sözleşmesi var. Tüm inisiyatif bana ait." ifadelerini kullandı.