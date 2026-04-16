Arda Güler'i bekleyen ceza belli oldu

Real Madrid'in Bayern Münih ile karşılaştığı Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 2 gol atan Arda Güler, maça damga vurmuştu. Mücadele sonunda sinirlerine hakim olamayan ve kırmızı kart gören milli futbolcuyu bekleyen ceza belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Real Madrid, Bayern Münih'in konuğu oldu.
İlk maçı sahasında 2-1 kaybeden Real Madrid, deplasmanda da rakibine 4-3 kaybetti ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

ARDA GÜLER'DEN ŞAHANE 2 GOL

Real Madrid'in yıldızı Arda Güler, 35. saniyede Neuer'in hatasını affetmedi ve uzaktan yaptığı vuruşla güzel bir gole imza attı.
Dakikalar 29'u gösterdiğinde frikikte topun başına geçen milli yıldız, şahane bir gol daha kaydetti.

MAÇ SONUNDA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Real Madrid, Camavinga'nın 86. dakikada gördüğü kırmızı kart sonrası kalesinde 2 gol görüp Şampiyonlar Ligi'nden elenirken, Arda Güler sinirlerine hakim olamadı.
Maçın bitiş düdüğü sonrası hakemin yanına koşan Arda Güler, şiddetli bir tepkide bulundu.
Bunun üzerine hakem Slavko Vincic, milli yıldıza kırmızı kart gösterdi.
İspanyol basını, Arda Güler'i bekleyen cezayı açıkladı.

İŞTE ARDA'YI BEKLEYEN CEZA

Arda Güler'in ne kadar ceza alacağı hakemin raporunda ne yazdığına bağlı olacağı belirtildi.
Yönetmelikte, maç görevlilerine yönelik hakaret ya da küfür içeren ifadeler kullanan oyuncuların, iki karşılaşmadan men edilme ya da belirli bir süre hak mahrumiyeti cezasıyla karşı karşıya kalabileceği aktarıldı.

Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Kapıyı camı kapattıracak uyarı geldi: Sıcaklık artacak ama...
Ankara barajlarında hareketli dakikalar: Beklenen yükselişe milim kaldı
Ankara barajlarında hareketli dakikalar:
Beklenen yükselişe milim kaldı
Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Spor
TFF açıkladı: 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak
TFF açıkladı: 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak
Avrupa devi Uğurcan Çakır'ı istiyor: Galatasaray bir dakika bile düşünmedi
Avrupa devi Uğurcan Çakır'ı istiyor: Galatasaray bir dakika bile düşünmedi