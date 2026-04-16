Arda Güler'i bekleyen ceza belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Real Madrid, Bayern Münih'in konuğu oldu.

İlk maçı sahasında 2-1 kaybeden Real Madrid, deplasmanda da rakibine 4-3 kaybetti ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

ARDA GÜLER'DEN ŞAHANE 2 GOL

Real Madrid'in yıldızı Arda Güler, 35. saniyede Neuer'in hatasını affetmedi ve uzaktan yaptığı vuruşla güzel bir gole imza attı.

Dakikalar 29'u gösterdiğinde frikikte topun başına geçen milli yıldız, şahane bir gol daha kaydetti.

MAÇ SONUNDA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Real Madrid, Camavinga'nın 86. dakikada gördüğü kırmızı kart sonrası kalesinde 2 gol görüp Şampiyonlar Ligi'nden elenirken, Arda Güler sinirlerine hakim olamadı.

Maçın bitiş düdüğü sonrası hakemin yanına koşan Arda Güler, şiddetli bir tepkide bulundu.

Bunun üzerine hakem Slavko Vincic, milli yıldıza kırmızı kart gösterdi.

İspanyol basını, Arda Güler'i bekleyen cezayı açıkladı.

İŞTE ARDA'YI BEKLEYEN CEZA

Arda Güler'in ne kadar ceza alacağı hakemin raporunda ne yazdığına bağlı olacağı belirtildi.

Yönetmelikte, maç görevlilerine yönelik hakaret ya da küfür içeren ifadeler kullanan oyuncuların, iki karşılaşmadan men edilme ya da belirli bir süre hak mahrumiyeti cezasıyla karşı karşıya kalabileceği aktarıldı.