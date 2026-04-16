TFF açıkladı: 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak
Türkiye Futbol Federasyonu, Kahramanmaraş'ta hayatını kaybedenler için futbol maçlarında 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.
1 DAKİKALIK SAYGI DURUŞU YAPILACAK
TFF'nin açıklamasında, "Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki bir okulda meydana gelen silahlı saldırı nedeniyle vefat eden öğretmen ile öğrencilerimiz anısına 17, 18, 19 ve 20 Nisan'da oynanacak tüm profesyonel lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Ayrıca dileyen kulüplerimiz siyah kol bandı takabileceklerdir." ifadelerine yer verildi.
SÜPER LİG'DE HAFTANIN MAÇLARI
Süper Lig'de 30. haftanın maçları şu şekilde:
17 Nisan Cuma
- 20.00 Antalyaspor-Konyaspor
- 20.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor
18 Nisan Cumartesi
- 14.30 Fatih Karagümrük-Eyüpspor
- 17.00 Kocaelispor-Göztepe
- 20.00 Gençlerbirliği-Galatasaray
19 Nisan Pazar
- 14.30 Kasımpaşa-Alanyaspor
- 17.00 Samsunspor-Beşiktaş
- 20.00 Trabzonspor-Başakşehir
20 Nisan Pazartesi
- 20.00 Gaziantep FK-Kayserispor
