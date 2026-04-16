TFF açıkladı: 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak

Türkiye Futbol Federasyonu, Kahramanmaraş'ta hayatını kaybedenler için futbol maçlarında 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

1 DAKİKALIK SAYGI DURUŞU YAPILACAK

TFF'nin açıklamasında, "Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki bir okulda meydana gelen silahlı saldırı nedeniyle vefat eden öğretmen ile öğrencilerimiz anısına 17, 18, 19 ve 20 Nisan'da oynanacak tüm profesyonel lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Ayrıca dileyen kulüplerimiz siyah kol bandı takabileceklerdir." ifadelerine yer verildi.

SÜPER LİG'DE HAFTANIN MAÇLARI

Süper Lig'de 30. haftanın maçları şu şekilde:

17 Nisan Cuma

  • 20.00 Antalyaspor-Konyaspor
  • 20.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor

18 Nisan Cumartesi

  • 14.30 Fatih Karagümrük-Eyüpspor
  • 17.00 Kocaelispor-Göztepe
  • 20.00 Gençlerbirliği-Galatasaray

19 Nisan Pazar

  • 14.30 Kasımpaşa-Alanyaspor
  • 17.00 Samsunspor-Beşiktaş
  • 20.00 Trabzonspor-Başakşehir

20 Nisan Pazartesi

  • 20.00 Gaziantep FK-Kayserispor

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

