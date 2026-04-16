Avrupa devi Uğurcan Çakır'ı istiyor: Galatasaray bir dakika bile düşünmedi

Galatasaray’ın kalecisi Uğurcan Çakır, gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çekti.

İtalya Serie A ekibi Inter’in milli file bekçisi Uğurcan Çakır ile ilgilendiği iddia edildi.

GALATASARAY BİR DAKİKA BİLE DÜŞÜNMEDİ

HT Spor’da yer alan habere göre; Inter, Uğurcan Çakır’ı transfer etmek istiyor.

İtalyan devinin henüz bir resmi teklif yapmadığı ancak nabız yokladığı aktarıldı.

Galatasaray’ın ise tavrının net olduğu, Inter ile Uğurcan Çakır görüşmesi için masaya dahi oturmayı düşünmediği ifade edildi.

UĞURCAN ÇAKIR'IN GALATASARAY PERFORMANSI

Sezon başında Trabzonspor’dan Galatasaray’a transfer olan Uğurcan Çakır, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 35 maçta kalesinde 38 gol gördü.

30 yaşındaki tecrübeli kaleci 11 maçta ise gole izin vermedi.