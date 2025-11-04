Gece yarısı Çağdaş Atan operasyonu

Gece yarısı Çağdaş Atan operasyonu
Yayınlanma:
Konyaspor, teknik direktör Recep Uçar'la yollarını ayırdığını açıkladı. Ardından gece yarısı operasyonuyla Çağdaş Atan'la anlaştı.

Konyaspor, dün gece bir kaç saat içinde teknik direktör değişikliği yaptı.

Süper Lig'deki son maçında kendi sahasında Samsunspor'a 3-1 yenilen Konyaspor'da akşam saatlerinde teknik direktör Recep Uçar'la yollarını ayırdığını duyurdu.

Bundan bir kaç saat sonra da gece yarısı yerine gelen ismi Çağdaş Atan olarak açıkladı.

Konyaspor'dan dün gece bir kaç saat arayla yapılan açıklamalar şöyle:

"Teknik Direktörümüz Recep Uçar ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Recep Uçar ve teknik heyetine teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

Samsunspor Konyaspor'u rahat geçtiSamsunspor Konyaspor'u rahat geçti

ÇARŞAMBA GÜNÜ ANTRENMANA ÇIKACAK

"Kulübümüz, teknik direktör Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına varmıştır. Atan'ın akşam saatlerinde Konya'da olması beklenmektedir. Prensip anlaşmasının nihayete ermesi ve gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından çarşamba günü takımımızla ilk antrenmanına çıkması planlanmaktadır. Sürecin resmiyete kavuşmasının ardından detaylı açıklama yapılacaktır. Saygılarımızla."

Konyaspor, 11 maçta topladığı 14 puanla Süper Lig'de 8. sırada yer alıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
Spor
Alperen Şengün "double-double" yaptı Houston Rockets'ı galibiyete taşıdı
Alperen Şengün "double-double" yaptı Houston Rockets'ı galibiyete taşıdı
Deniz Çoban derbideki skandal hakem hatasını açıkladı
Deniz Çoban derbideki skandal hakem hatasını açıkladı
Osimhen Galatasaray'da inanamadığı olayı açıkladı: Sabahın ikisi veya üçüydü!
Osimhen Galatasaray'da inanamadığı olayı açıkladı: Sabahın ikisi veya üçüydü!