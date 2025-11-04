Gece yarısı Çağdaş Atan operasyonu

Konyaspor, dün gece bir kaç saat içinde teknik direktör değişikliği yaptı.

Süper Lig'deki son maçında kendi sahasında Samsunspor'a 3-1 yenilen Konyaspor'da akşam saatlerinde teknik direktör Recep Uçar'la yollarını ayırdığını duyurdu.

Bundan bir kaç saat sonra da gece yarısı yerine gelen ismi Çağdaş Atan olarak açıkladı.

Konyaspor'dan dün gece bir kaç saat arayla yapılan açıklamalar şöyle:

"Teknik Direktörümüz Recep Uçar ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Recep Uçar ve teknik heyetine teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

Samsunspor Konyaspor'u rahat geçti

ÇARŞAMBA GÜNÜ ANTRENMANA ÇIKACAK

"Kulübümüz, teknik direktör Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına varmıştır. Atan'ın akşam saatlerinde Konya'da olması beklenmektedir. Prensip anlaşmasının nihayete ermesi ve gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından çarşamba günü takımımızla ilk antrenmanına çıkması planlanmaktadır. Sürecin resmiyete kavuşmasının ardından detaylı açıklama yapılacaktır. Saygılarımızla."

Konyaspor, 11 maçta topladığı 14 puanla Süper Lig'de 8. sırada yer alıyor.