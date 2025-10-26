Gazeteci Faik Çetiner son yolculuğuna uğurlandı
69 yaşında hayatını kaybeden spor basının usta isimlerinden gazeteci Faik Çetiner, son yolculuğuna uğurlandı.
69 yaşında vefat eden Türk spor basınının önde gelen isimlerinden gazeteci ve yazar Faik Çetiner, son yolculuğuna uğurlandı.
BASIN CAMİASI VE SEVENLERİ KATILDI
Erenköy'deki Galip Paşa Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazına Çetiner'in ailesi, Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) eski başkanlarından Servet Yardımcı ile Mehmet Ali Aydınlar, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, eski bakan Mehmet Ağar, teknik direktör Yılmaz Vural, Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba, basın camiası ve sevenleri katıldı.
ÇETİNER'İN NAAŞI KARACAAHMET MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLDİ
Cenaze namazının ardından Çetiner'in naaşı, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.