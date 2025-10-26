Gazeteci Faik Çetiner son yolculuğuna uğurlandı

Gazeteci Faik Çetiner son yolculuğuna uğurlandı
69 yaşında hayatını kaybeden spor basının usta isimlerinden gazeteci Faik Çetiner, son yolculuğuna uğurlandı.

69 yaşında vefat eden Türk spor basınının önde gelen isimlerinden gazeteci ve yazar Faik Çetiner, son yolculuğuna uğurlandı.

Faik Çetiner'in cenaze namazına sevenleri katıldı

BASIN CAMİASI VE SEVENLERİ KATILDI

Erenköy'deki Galip Paşa Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazına Çetiner'in ailesi, Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) eski başkanlarından Servet Yardımcı ile Mehmet Ali Aydınlar, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, eski bakan Mehmet Ağar, teknik direktör Yılmaz Vural, Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba, basın camiası ve sevenleri katıldı.

ÇETİNER'İN NAAŞI KARACAAHMET MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLDİ

Cenaze namazının ardından Çetiner'in naaşı, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

