Arne Slot bunu beklemiyordu
Premier Lig'in 9. haftasında Brentford'a 3-2 kaybeden Liverpool, üst üste dördüncü yenilgisini aldı.
Teknik direktör Arne Slot, maç sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.
''HENÜZ YANIT BULAMADIK''
Rakiplerin Liverpool'a karşı geliştirdiği oyun planına henüz çözüm bulamadıklarını aktaran Slot, "Oldukça fazla şey ters gitti. Takımlar bize karşı belirli bir oyun tarzıyla oynuyor ve bu çok etkili bir strateji. Biz ise buna henüz yanıt bulamadık." dedi.
Slot'un yaptığı diğer açıklamalar şu şekilde:
"Maçın beşinci dakikasında 1-0 geriye düşmek durumu kolaylaştırmıyor. İyi oynamasak bile iki gol atabilecek kapasitedeyiz. Ancak bu kadar gol yiyerek rekabet etmemiz imkansız."
"Bu sadece savunmayla ilgili değil, sahadaki 11 oyuncunun sorumluluğu. Yaz döneminde kadroda yaşanan büyük değişiklikler bu duruma etkili oldu."
"Açıkçası dört maç üst üste kaybedeceğimizi beklemiyordum. Dört yenilgi üst üste aldık ama son altı maçın beşi deplasmandaydı"