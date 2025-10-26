Arne Slot bunu beklemiyordu

Premier Lig'in 9. haftasında Brentford'a 3-2 kaybeden Liverpool, üst üste dördüncü yenilgisini aldı.

Teknik direktör Arne Slot, maç sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.

''HENÜZ YANIT BULAMADIK''

Rakiplerin Liverpool'a karşı geliştirdiği oyun planına henüz çözüm bulamadıklarını aktaran Slot, "Oldukça fazla şey ters gitti. Takımlar bize karşı belirli bir oyun tarzıyla oynuyor ve bu çok etkili bir strateji. Biz ise buna henüz yanıt bulamadık." dedi.

Slot'un yaptığı diğer açıklamalar şu şekilde: