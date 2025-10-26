Arne Slot bunu beklemiyordu

Arne Slot bunu beklemiyordu
Yayınlanma:
Dört maç üst üste kaybeden Liverpool'da teknik direktör Arne Slot, "Açıkçası dört maç üst üste kaybedeceğimizi beklemiyordum'' dedi.

Premier Lig'in 9. haftasında Brentford'a 3-2 kaybeden Liverpool, üst üste dördüncü yenilgisini aldı.

Teknik direktör Arne Slot, maç sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Malezya'da zafer Alex Marquez'inMalezya'da zafer Alex Marquez'in

''HENÜZ YANIT BULAMADIK''

Rakiplerin Liverpool'a karşı geliştirdiği oyun planına henüz çözüm bulamadıklarını aktaran Slot, "Oldukça fazla şey ters gitti. Takımlar bize karşı belirli bir oyun tarzıyla oynuyor ve bu çok etkili bir strateji. Biz ise buna henüz yanıt bulamadık." dedi.

Slot'un yaptığı diğer açıklamalar şu şekilde:

"Maçın beşinci dakikasında 1-0 geriye düşmek durumu kolaylaştırmıyor. İyi oynamasak bile iki gol atabilecek kapasitedeyiz. Ancak bu kadar gol yiyerek rekabet etmemiz imkansız."

"Bu sadece savunmayla ilgili değil, sahadaki 11 oyuncunun sorumluluğu. Yaz döneminde kadroda yaşanan büyük değişiklikler bu duruma etkili oldu."

"Açıkçası dört maç üst üste kaybedeceğimizi beklemiyordum. Dört yenilgi üst üste aldık ama son altı maçın beşi deplasmandaydı"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Pazarın gözdesi onlar: En ucuz 10 hibrit otomobil
Ünlü dizilerin bölüm başı maliyeti dudak uçuklattı: İşte oyuncuların aldığı ücretler
İmamoğlu'nun Beylikdüzü davasında mütalaasız karar! Gerekçe: Adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Foça felaketi yaşarken Cumhurbaşkanı danışmanı yardım çağrısı ile alay etti!
Alman futbolu bir kedi için seferberlik ilan etti
İstanbullular için saat yaklaşıyor: Uzman isim saat verip "eve dönün" çağrısı yaptı!
AKP Ürgüp'ü parsel parsel satmış
Spor
Galatasaray Göztepe ve Kasımpaşa Beşiktaş maçlarının VAR hakemi açıklandı
Galatasaray Göztepe ve Kasımpaşa Beşiktaş maçlarının VAR hakemi açıklandı
Samsunspor ilk Türk takımı oldu: Tarihe geçti
Samsunspor ilk Türk takımı oldu: Tarihe geçti