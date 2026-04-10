Galatasaray’ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, sahalara geri dönmeye hazırlanıyor.

Liverpool maçında kolu kırıldıktan sonra ameliyat olan ve geçtiğimiz gün saha çalışmalarına başlayan Osimhen’in sahalara geri döneceği maç belli oldu.

OKAN BURUK ''GİDİŞATA BAKACAĞIZ'' DEMİŞTİ

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk Osimhen ile ilgili yaptığı açıklamada, ''Gençlerbirliği maçında şartlar uygun olursa kadro içinde olabilir. Ancak belki Fenerbahçe maçında da kullanma durumumuz olabilir. Gidişata bakacağız'' ifadelerini kullanmıştı.

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇIYLA DÖNÜYOR

Sabah’ın haberine göre; Gençlerbirliği maçının son bölümünde hem moral hem de maç temposu kazanması için Osimhen’e süre verilebilir.

Bu ihtimalin gerçekleşmemesi durumunda yıldız golcünün 26 Nisan’da RAMS Park’ta oynanacak Fenerbahçe derbisinde forması hazır olacak.

DERBİDE OYNAYACAK

Victor Osimhen’in derbide oynayıp oynayamayacağı ise kesinleşti.

Nijeryalı golcünün Fenerbahçe ile oynanacak maçta sahada olacağı aktarıldı.

29 MAÇTA 26 GOLE KATKI

Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 29 maçta süre alan Victor Osimhen, 19 gol atarken 7 asist yaptı ve 26 gole doğrudan katkı verdi.

Güncel piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile 2029 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.