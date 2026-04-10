Galatasaraylıları sevindirecek haber: Osimhen'in sahada olacağı maç belli oldu

Yayınlanma:
Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynadığı maçta kolu kırılan ve bir süredir sahalardan uzak olan Victor Osimhen geri dönmeye hazırlanıyor. Nijeryalı golcünün geri dönüş tarihi netleşti.

Galatasaray’ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, sahalara geri dönmeye hazırlanıyor.
Liverpool maçında kolu kırıldıktan sonra ameliyat olan ve geçtiğimiz gün saha çalışmalarına başlayan Osimhen’in sahalara geri döneceği maç belli oldu.

OKAN BURUK ''GİDİŞATA BAKACAĞIZ'' DEMİŞTİ

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk Osimhen ile ilgili yaptığı açıklamada, ''Gençlerbirliği maçında şartlar uygun olursa kadro içinde olabilir. Ancak belki Fenerbahçe maçında da kullanma durumumuz olabilir. Gidişata bakacağız'' ifadelerini kullanmıştı.

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇIYLA DÖNÜYOR

Sabah’ın haberine göre; Gençlerbirliği maçının son bölümünde hem moral hem de maç temposu kazanması için Osimhen’e süre verilebilir.
Bu ihtimalin gerçekleşmemesi durumunda yıldız golcünün 26 Nisan’da RAMS Park’ta oynanacak Fenerbahçe derbisinde forması hazır olacak.

DERBİDE OYNAYACAK

Victor Osimhen’in derbide oynayıp oynayamayacağı ise kesinleşti.
Nijeryalı golcünün Fenerbahçe ile oynanacak maçta sahada olacağı aktarıldı.

29 MAÇTA 26 GOLE KATKI

Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 29 maçta süre alan Victor Osimhen, 19 gol atarken 7 asist yaptı ve 26 gole doğrudan katkı verdi.
Güncel piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile 2029 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor: 44 kilometre uzunluğunda olacak
44 kilometre uzunluğunda olacak
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor
Konyasporlu futbolcular polis oldu
Konyasporlu futbolcular polis oldu
Enes Ünal da oynadı: Arsenal evinde yıkıldı
Enes Ünal da oynadı: Arsenal evinde yıkıldı
Fatih Tekke'den sakatlanan Onuachu için açıklama
Fatih Tekke'den sakatlanan Onuachu için açıklama