Galatasaraylı futbolcuyu aşağıladılar: Cevabı sert oldu

Süper Lig’de son olarak Başakşehir’e konuk olan Galatasaray sahadan 2-1’lik üstünlükle ayrıldı. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri eleştirilerin hedefindeki Leroy Sane kaydetti.

Leroy Sane’ye dair 343 Digital Youtube kanalında konuşan İbrahim Seten, oyuncu için çarpıcı bilgiler paylaştı.

“HEP TEPESİNDE HİÇ İNMİYOR”

Alman futbolcunun İlkay Gündoğan ile ilişkisini anlatan İbrahim Seten, "Sane'den sorumlu Devlet Bakanı İlkay Gündoğan. 'Hep tepesinde, tepesinden hiç inmiyor' diyorlar. İdman bitiyor, sonrasında özel idmana alıyormuş, dribbling ve şut çalışması yaptırıyormuş. İlkay'la beraber çalışıyormuş” dedi.

“SANE’Yİ AŞAĞILAMIŞLAR”

Almanya’da Leroy Sane’ye gösterilen tepkiye dair İbrahim Seten, "Almanya'da yaşadığı sorunu motivasyon kaynağı olarak kullanıyorlarmış. Bayern Münih'liler, Sane'yi aşağılamışlar. 'Türk takımına gittin, bizi kaybettin' falan demişler. Galatasaray ekibi de 'Onlar senin değerini bilmiyorlar, biz biliriz, sonuna kadar arkandayız.' demiş" ifadelerini kullandı.

“BU LİGİN İÇİNDEN GEÇECEĞİM”

Leroy Sane’nin motive olduğunu belirten İbrahim Seten, "Leroy Sane'nin iki tane motivasyon kaynağı var. Birincisi 'Ben bu ligin içinden geçeceğim' demiş, ikincisi ise 'Alman Milli Takım'ına geri döneceğim' demiş” sözlerini sarf etti.