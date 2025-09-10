Galatasaraylı futbolcu yönetimi çok kızdırdı

Yaz transfer döneminin kapanmasına artık az bir zaman kalırken Ali Naci Küçük, Galatasaray’daki son gelişmeleri aktardı.

“SON DERECE RAHATSIZ ETTİ”

Yusuf Demir ile Galatasaray yönetimindeki görüşmeleri anlatan Ali Naci Küçük, "950 bin euro maaşı olan Yusuf Demir, sözleşmesini uzatmak için 1.2 milyon Euro maaş istedi. Kabul edilmedi. Kulüp, maaşının yarısını ödemeyi ve sözleşmesini artı 1 yıl uzatmayı önerdi; ancak Yusuf Demir zam isteyince anlaşma sağlanamadı. Hem performans verememesi hem de zam talebi, Galatasaray’ı ve yöneticilerini son derece rahatsız etti” sözlerini sarf etti.

Yusuf Demir

“SATMAK İSTEDİĞİNİZ OYUNCULAR VARSA DA SATABİLİRSİNİZ”

Okan Buruk’un takımdan memnun olduğunu belirten Ali Naci Küçük, "Okan Buruk, transfer toplantısında 'Benim için takım yeterli. Takımın kadro dengesini bozmayın' dedi. Ayrıca, 'Rotasyonda satmak istediğiniz oyuncular varsa da satabilirsiniz' dedi" ifadelerini kullandı.