Galatasaraylı futbolcu yönetimi çok kızdırdı

Galatasaraylı futbolcu yönetimi çok kızdırdı
Yayınlanma:
Ali Naci Küçük, Galatasaray yönetimi ile Yusuf Demir arasındaki sözleşme yenileme görüşmesinde yaşananları anlattı.

Yaz transfer döneminin kapanmasına artık az bir zaman kalırken Ali Naci Küçük, Galatasaray’daki son gelişmeleri aktardı.

“SON DERECE RAHATSIZ ETTİ”

Yusuf Demir ile Galatasaray yönetimindeki görüşmeleri anlatan Ali Naci Küçük, "950 bin euro maaşı olan Yusuf Demir, sözleşmesini uzatmak için 1.2 milyon Euro maaş istedi. Kabul edilmedi. Kulüp, maaşının yarısını ödemeyi ve sözleşmesini artı 1 yıl uzatmayı önerdi; ancak Yusuf Demir zam isteyince anlaşma sağlanamadı. Hem performans verememesi hem de zam talebi, Galatasaray’ı ve yöneticilerini son derece rahatsız etti” sözlerini sarf etti.

yusuf-demir.jpg
Yusuf Demir

“SATMAK İSTEDİĞİNİZ OYUNCULAR VARSA DA SATABİLİRSİNİZ”

Okan Buruk’un takımdan memnun olduğunu belirten Ali Naci Küçük, "Okan Buruk, transfer toplantısında 'Benim için takım yeterli. Takımın kadro dengesini bozmayın' dedi. Ayrıca, 'Rotasyonda satmak istediğiniz oyuncular varsa da satabilirsiniz' dedi" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji '12 saat sürecek' diyerek sel uyarısı yaptı: Yarına dikkat
Tek bir şikayet ceza için yeterli: Yeni sistem ev sahibi-kiracı tanımayacak
Haftada 4 gün çalışma gelecek mi? Resmi açıklama ile kesinleşti
Bankalar faizleri güncelledi: 100 bin liranın 32 günlük getirisi güncellendi
Bankalar faizleri güncelledi
100 bin liranın 32 günlük getirisi güncellendi
İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek: İşte o ilçeler
İşte o ilçeler
İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor: 7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor
Yeni Sağlık Bakanı bir anda yere yığıldı başını kürsüye çarptı: Kimse ne olduğunu anlayamadı
iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi: 2 milyar 349 milyon gelir getirdi
2 milyar 349 milyon gelir getirdi
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi
Spor
Ali Koç'tan Uğurcan Çakır için olay açıklama
Ali Koç'tan Uğurcan Çakır için olay açıklama
Galatasaray genç golcüyle anlaştı: İstanbul'a geleceği tarih açıklandı
Galatasaray genç golcüyle anlaştı: İstanbul'a geleceği tarih açıklandı