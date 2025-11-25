Galatasaray'ın Union SG maçı ilk 11'i belli oldu: Geri döndüler
Union SG'yi konuk edecek Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu. 4 isim ilk 11'e döndü.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında temsilcimiz Galatasaray ile Union SG karşı karşıya gelecek.
Rams Park’ta oynanacak mücadele saat 20.45’te başlayacak. Dev mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonundan Jose Maria Sanchez yönetecek.
İLK 11'E GERİ DÖNDÜLER
Karşılaşmaya artık az bir zaman kalırken ilk 11’ler belli oldu. Gençlerbirliği maçına yedek başlayan Uğurcan Çakır, Icardi ve İlkay Gündoğan ilk 11’de yer aldı. Sakatlığı geçen Ismael Jakobs da geri döndü.
İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Barış Alper, Icardi
Union Saint-Gilloise: Scherpen, Mac Allister, Burgess, Sykes, Khalaili, Zorgane, Florucz, Van de Perre, Niang, David, Ait El Hadj.
