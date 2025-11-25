Galatasaray'ın Union SG maçı ilk 11'i belli oldu: Geri döndüler

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında temsilcimiz Galatasaray ile Union SG karşı karşıya gelecek.

Rams Park’ta oynanacak mücadele saat 20.45’te başlayacak. Dev mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonundan Jose Maria Sanchez yönetecek.

İLK 11'E GERİ DÖNDÜLER

Karşılaşmaya artık az bir zaman kalırken ilk 11’ler belli oldu. Gençlerbirliği maçına yedek başlayan Uğurcan Çakır, Icardi ve İlkay Gündoğan ilk 11’de yer aldı. Sakatlığı geçen Ismael Jakobs da geri döndü.

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Barış Alper, Icardi

Derbi öncesi Fenerbahçe'ye büyük şok: TFF kararını açıkladı

Union Saint-Gilloise: Scherpen, Mac Allister, Burgess, Sykes, Khalaili, Zorgane, Florucz, Van de Perre, Niang, David, Ait El Hadj.