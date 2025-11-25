Galatasaray'ın Union SG maçı ilk 11'i belli oldu: Geri döndüler

Galatasaray'ın Union SG maçı ilk 11'i belli oldu: Geri döndüler
Yayınlanma:
Güncelleme:
Union SG'yi konuk edecek Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu. 4 isim ilk 11'e döndü.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında temsilcimiz Galatasaray ile Union SG karşı karşıya gelecek.

Rams Park’ta oynanacak mücadele saat 20.45’te başlayacak. Dev mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonundan Jose Maria Sanchez yönetecek.

2024/11/07/hbgs.jpg

İLK 11'E GERİ DÖNDÜLER

Karşılaşmaya artık az bir zaman kalırken ilk 11’ler belli oldu. Gençlerbirliği maçına yedek başlayan Uğurcan Çakır, Icardi ve İlkay Gündoğan ilk 11’de yer aldı. Sakatlığı geçen Ismael Jakobs da geri döndü.

kmdsdsds.jpg

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Barış Alper, Icardi

Derbi öncesi Fenerbahçe'ye büyük şok: TFF kararını açıkladıDerbi öncesi Fenerbahçe'ye büyük şok: TFF kararını açıkladı

Union Saint-Gilloise: Scherpen, Mac Allister, Burgess, Sykes, Khalaili, Zorgane, Florucz, Van de Perre, Niang, David, Ait El Hadj.

Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı: Yıllarca emekli maaşını çekti!
Yıllarca emekli maaşını çekti!
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı! Bakanlık harekete geçti
Bakanlık harekete geçti!
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı
Liselilerin pet şişe tuzağı çalıştı
Liselilerin pet şişe tuzağı çalıştı
SGK Uzmanı 2026 emekli maaşları için 'net rakam' verdi
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
SUV’dan sonra sıra karavanda
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
Meteoroloji saat saat açıkladı: Önüne katıp uçuracak
Önüne geleni savuracak
Meteoroloji saat saat açıkladı
Spor
Okan Buruk derbi için Osimhen ihtimalini açıkladı
Okan Buruk derbi için Osimhen ihtimalini açıkladı
TFF VAR kayıtlarını açıkladı: Sallai kırmızı kartı böyle gördü
TFF VAR kayıtlarını açıkladı: Sallai kırmızı kartı böyle gördü