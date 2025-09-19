Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kaçıncı sırada bitireceğini açıkladı

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk maçında Galatasaray ile Eintrahct Frankfurt karşı karşıya geldi. Deutche Bank Park’ta oynanan mücadele sarı-kırmızılılar rakibine 5-1’lik skorla mağlup oldu.

İLK HAFTAYI 35. SIRADA KAPATTI

Bu sonuç ile birlikte temsilcimiz ilk haftayı 36 takım arasından 35. sırada bitirdi. Alınan sonuç sarı-kırmızılılarda şok etkisi yaratırken ilginç bir analiz geldi.

30. SIRADA BİTİRMESİ ÖN GÖRÜLDÜ

Avrupa merkezli analiz sitesi Football Meets Data’nın yapay zeka ile hazırladığı raporda sarı-kırmızılıların, UEFA Şampiyonlar Ligi’ni 30. sırada bitireceği ön görüldü.

TUR ŞANSI YÜZDE 3

Yapılan analizde ayrıca Galatasaray’ın son turuna kalma şansı yüzde 3 olarak gösterildi.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi tarihinin en kötüsü oldu