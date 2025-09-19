Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kaçıncı sırada bitireceğini açıkladı
Football Meets Data, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki durumu için bir analiz paylaştı.
UEFA Şampiyonlar Ligi ilk maçında Galatasaray ile Eintrahct Frankfurt karşı karşıya geldi. Deutche Bank Park’ta oynanan mücadele sarı-kırmızılılar rakibine 5-1’lik skorla mağlup oldu.
İLK HAFTAYI 35. SIRADA KAPATTI
Bu sonuç ile birlikte temsilcimiz ilk haftayı 36 takım arasından 35. sırada bitirdi. Alınan sonuç sarı-kırmızılılarda şok etkisi yaratırken ilginç bir analiz geldi.
30. SIRADA BİTİRMESİ ÖN GÖRÜLDÜ
Avrupa merkezli analiz sitesi Football Meets Data’nın yapay zeka ile hazırladığı raporda sarı-kırmızılıların, UEFA Şampiyonlar Ligi’ni 30. sırada bitireceği ön görüldü.
TUR ŞANSI YÜZDE 3
Yapılan analizde ayrıca Galatasaray’ın son turuna kalma şansı yüzde 3 olarak gösterildi.