Galatasaray Şampiyonlar Ligi tarihinin en kötüsü oldu

Galatasaray Şampiyonlar Ligi tarihinin en kötüsü oldu
Yayınlanma:
Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1'lik yenilen Galatasaray Şampiyonlar Ligi tarihine geçti.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta karşılaşmaları tamamlanırken Galatasaray'ın 5-1'lik hezimeti Sarı Kırmızılı takımın averajını adeta yerle bir etti.

Şampiyonlar Ligi tarihinde Türkiye’nin üç büyük kulübü Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, turnuva tarihindeki en düşük averaja sahip takımlar listesinde yer alması dikkatlerden kaçmadı.

Transfermarkt’ın yayınladığı istatistiklere göre Galatasaray, -101 averajla listenin zirvesine oturdu ve Şampiyonlar Ligi tarihine geçti.

Almanya merkezli futbol istatistik platformu Transfermarkt’ın verilerine göre, Şampiyonlar Ligi tarihinde en düşük averaja sahip 15 kulüp arasında üç Türk devi yer aldı.

Ancak Galatasaray listenin ilk sırasına yerleşti. Böylece Sarı Kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'nde en kötü averaja sahip takım oldu.

İŞTE O LİSTE:

galatasaray.jpg
Galatasaray listenin ilk sırasında

Diğer dikkat çeken kulüpler arasında Olympiakos (-89), Dinamo Zagreb (-80), Anderlecht (-64) ve Shakhtar Donetsk (-55) gibi Avrupa’nın köklü ekipleri bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Beslenme çantasındaki denge: Sağlıklı beslenme + güçlü başlangıç
Beslenme çantasındaki denge: Sağlıklı beslenme + güçlü başlangıç
Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu
Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu
Saatler sonra elektrik kesintileri yaşanacak: İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek
AKP hiç bu kadar düşmemişti! CHP'li belediyeleri alıyor seçmeni kaybediyor: İşte anket sonuçları!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
Dünyanın en gizli yeri
Dünyanın en gizli yeri
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
İBB iç karartan senaryoyu açıkladı: 3 günde değişecek
Kar beklerken Meteoroloji'den 4 il için saatli uyarı! : Gök yarılacak 2 gün sürecek
Spor
Beşiktaş maça çıkmadan hakeme isyan etti
Beşiktaş maça çıkmadan hakeme isyan etti
Fenerbahçe'ye Kasımpaşa maçı öncesi müjdeli haber
Fenerbahçe'ye Kasımpaşa maçı öncesi müjdeli haber
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kaçıncı sırada bitireceğini açıkladı
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kaçıncı sırada bitireceğini açıkladı