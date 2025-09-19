Galatasaray Şampiyonlar Ligi tarihinin en kötüsü oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta karşılaşmaları tamamlanırken Galatasaray'ın 5-1'lik hezimeti Sarı Kırmızılı takımın averajını adeta yerle bir etti.

Şampiyonlar Ligi tarihinde Türkiye’nin üç büyük kulübü Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, turnuva tarihindeki en düşük averaja sahip takımlar listesinde yer alması dikkatlerden kaçmadı.

Transfermarkt’ın yayınladığı istatistiklere göre Galatasaray, -101 averajla listenin zirvesine oturdu ve Şampiyonlar Ligi tarihine geçti.

Almanya merkezli futbol istatistik platformu Transfermarkt’ın verilerine göre, Şampiyonlar Ligi tarihinde en düşük averaja sahip 15 kulüp arasında üç Türk devi yer aldı.

Ancak Galatasaray listenin ilk sırasına yerleşti. Böylece Sarı Kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'nde en kötü averaja sahip takım oldu.

Diğer dikkat çeken kulüpler arasında Olympiakos (-89), Dinamo Zagreb (-80), Anderlecht (-64) ve Shakhtar Donetsk (-55) gibi Avrupa’nın köklü ekipleri bulunuyor.