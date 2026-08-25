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Galatasaray'ın teklifini kabul etti: Ayrılık için rest çekti

Crystal Palace forması giyen İsmaila Sarr, Galatasaray ile anlaşmaya vardı. Oyuncu ayrılık için İngiliz kulübüne rest çekti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray'ın teklifini kabul etti: Ayrılık için rest çekti

Yaz transfer döneminde artık son haftaya gelinirken Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor. Rafael Leao'dan istediği yanıtı alamayan sarı-kırmızılılar rotayı İngiltere'ye çevirdi.

OYUNCUYLA ANLAŞMAYA VARILDI

Sabah'ta yer alan habere göre; Galatasaray yönetimi, Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'da forma giyen İsmaila Sarr'ı kadrosuna katmak istiyor. Yönetim, oyuncunun menajeriyle prensipte anlaşmaya vardı.

Galatasaray'ın teklifini kabul etti: Ayrılık için rest çekti - Resim : 1

GALATASARAY'DAN 45 MİLYON EUROLUK YENİ TEKLİF

Ancak Senegalli futbolcunun kulübü Crystal Palace ile görüşmeler istenildiği gibi gitmiyor. Oyuncu için yapılan 40 milyon euroluk ilk teklif reddedildi. Bunun üzerine Galatasaray, 45 milyon euroluk yeni teklif yaptı.

GİTMEK İÇİN REST ÇEKTİ

İngiliz kulübünden ayrılmak isteyen Ismaila Sarr, yönetime rest çekerek son antrenmanlara katılmadı. Sarr, ligin ilk haftasında oynanan Everton maçında kadroya alınmadı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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