Galatasaray'ın rakibi göz korkuttu

UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçında Union Saint-Gilloise ile PSV Eindhoven karşı karşıya geldi.

UNION SG DEVLER LİGİ’NE GALİBİYETLE BAŞLADI

Hollanda’da oynanan mücadele sonucunda Union SG, ev sahibini 3-1 mağlup etmeyi başardı.

TURNUVADAKİ İLK GOL PROMISE DAVID'DEN GELDİ

Konuk ekibin gollerini 9. dakikada Promise David, 12. dakikada Anouar Ait El Hadj ve 81. dakikada Kevin Mac Allister attı. PSV Eindhoven’in tek golü ise 90. dakikada Ruben van Bommel’den geldi.

GALATASARAY İLE DE KARŞILAŞACAKLAR

Union SG bu galibiyetle birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi’ne 3 puanla başladı. Belçika temsilcisi, Galatasaray ile de mücadele edecek. Taraflar arasındaki mücadele 25 Kasım’dad İstanbul’da oynanacak.