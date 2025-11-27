Galatasaray'ın Osimhen planı

Union Saint-Gilloise yenilgisiyle iç sahadaki 33 maçlık serisini kaybeden Galatasaray’da gözler Fenerbahçe derbisine çevrildi.

Sakatlıklarla boğuşan Sarı - Kırmızılılarda en büyük umut Victor Osimhen. Galatasaray, sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle 9 futbolcusundan yoksun olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı Kırmızılılardaki bu karanlık tablo, derbi öncesinde Okan Buruk'un da kadro planlamasını zorlaştırıyor.

OSIMHEN PLANI

Nijerya - Kongo maçında sakatlanan Osimhen’in sol arka adalesinde orta düzey zorlanma ve kanama tespit edilmişti.

Galatasaray'ın sağlık heyeti, Osimhen'in tedavi planlamasında cuma gününü işaret etti.

10 gündür topa dokunmayan yıldız oyuncuya yoğun tedavi uygulandı.

Bu süreçte Osimhen yalnızca salonda çalıştı.

Nijeryalı golcü cuma günü takımla sahaya çıkarak kendisini deneyecek.

Fedakarlık yapmaya hazır olan Osimhen, pazartesi Kadıköy’de sahada olmayı çok istiyor.

OKAN BURUK'UN OSIMHEN HAMLESİ

Union SG karşısında riske edilmeyen Osimhen, derbiye saklandı.

Teknik direktör Okan Buruk, en önemli gol silahının Kadıköy’de mutlaka sahada olmasını istiyor.

Buruk’un, kulüp doktorlarıyla sürekli temas halinde olduğu öğrenildi.

Galatasaray, derbiye eksiklerle çıkacak olsa da Victor Osimhen’in sahada olması için sağlık ekibi ve teknik heyet adeta seferber olmuş durumda. Nijeryalı yıldızın durumu, Kadıköy’deki dev maçın en kritik belirleyeni olacak.