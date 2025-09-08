Galatasaray'ın nasıl karışacağını açıkladı: Tek tek hesabı sorulur

Yayınlanma:
Selim Soydan, Galatasaray ve Abdullah Kavukçu'ya uyarılarda bulundu.

Telegol yorumcusu Selim Soyda, Galatasaray’daki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

“BAŞARISIZLIK GELİRSE CAMİA KARIŞIR”

Avrupa’da olası bir başarısızlığa dair uyaran Selim Soydan, "Galatasaray transferde dünya kadar para harcadı eğer Avrupa'da başarısızlık gelirse camia karışır. Çünkü beklenti büyük üstelik sezon sonunda seçim var. Yapılan harcamaların hesabı tek tek sorulur" dedi.

“ONU DA YİYECEKLER”

Abdullah Kavukçu’nun başına gelecekleri anlatan Selim Soydan, "Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Erden Timur halen konuşmuyor. Neden? Çünkü Erden Timur çok başarılı bir adamdı. Her şeyi yapıyordu. Göreceksiniz Abdullah Kavukçu'yu da öyle yapacaklar. Ön planda olan, başarılı olan adamı istemezler. Ya Kavukçu'yu konuşturmazlar arkaya atarlar ya da Timur gibi onu da yiyecekler işini bitirecekler” sözlerini sarf etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

