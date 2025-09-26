Galatasaray'ın Liverpool maçında olacakları açıkladı: Bunu da yazın bir kenara

Galatasaray, Süper Lig'de 7. hafta maçını bu akşam Alanyaspor'la yapacak. Ancak herkesin aklı Şampiyonlar Ligi'nde salı günü oynanacak Liverpool maçında. Spor yazarı Osman Şenher, Milliyet'teki yazısında Liverpool maçı ve Şampiyonlar Ligi ile ilgili iddialarda bulundu.

Galatasaray'ın Frankfurt deplasmanında terslikler yaşadığını belirten Şenher, "Nizami golünü hakem vermedi. Barış Alper’in çok müsait pozisyonda önündeki top sekti o da kale yerine meşin yuvarlağı tribünlere gönderdi. İlk 35 dakikada maç 3-0 Galatasaray’ın lehine olabilirdi. O ana kadar, sahada mükemmel oynayan bir Galatasaray vardı. Ama 35-45 arasında takım bir anda düştü, 4 dakikada 3 gol yedi. Yunus’un, Sanchez’in hataları, Singo’nun topa iyi yükselemeyişi... Bunların hepsi üst üste geldi. Devreyi 3-0 önde bitirmek gerekirken, sarı-kırmızılılar soyunma odasına 3-1 mağlup gitti. O ana kadar Okan hocanın sahaya çıkardığı kadro, futbolcuların performansı... Bunların hepsi iyiydi. Ama 4 dakikada 3 gol yemek, 2. yarıda Sara’nın ve Sanchez’in hatalarıyla skorun 5-1’e gelmesi, Galatasaray’a yakışmayan görüntülerdi. Okan hoca da bu sorunlara 2. devrede bir çare bulamadı" ifadelerini kullandı.

"DİKKATLİ VE VİCDANLI OLMAK LAZIM"

Şenher, şöyle devam etti:

"Her şey yaşandı, bitti. Şimdi yeni bir sayfa açılıyor. Bilhassa Liverpool maçı şölen havasında geçecek. Uğurcan, Icardi ve Sane... Bu futbolcular eleştiriliyor. Üçü de kendini ispat etmiş harika oyuncular. Icardi sakatlıktan çıktı, golünü atıyor, rakip defansı dövüyor. Yeter ki top gelsin. Başka takımların golcüleri kaleye şut çekemiyor, Icardi sahada olduğu her an tehlike yaratıyor. Hele Osimhen ile oynamaya başladıkları an Allah rakip defansların yardımcısı olsun!

Uğurcan, Avrupa’nın en iyi kalecilerinden biri. Sane ise şu anda hazır değil, ama her an patlama yapabilir. Bunun için Galatasaray’ı eleştirirken, biraz dikkatli ve vicdanlı olmak lazım. Son olarak şunu söyleyeyim; ilk 24 ya da 16’ya Galatasaray mutlaka girecek, bunu da yazın bir kenara."

