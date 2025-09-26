Alanyaspor Galatasaray ilk 11 belli oldu: Flaş Osimhen kararı

Alanyaspor Galatasaray ilk 11 belli oldu: Flaş Osimhen kararı
Yayınlanma:
Galatasaray, Süper Lig'de Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. İlk 11'ler belli oldu. Osimhen de kadroda.

Süper Lig'de lider Galatasaray, 7. hafta maçında deplasmanda Alanyaspor'la karşı karşıya gelecek.

Alanya Oba Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı Zorbay Küçük yönetecek.

Süper Lig'de 6'da 6 yapan sarı-kırmızılı ekip, 7. haftaya en yakın takipçileri Göztepe ile Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider girdi.

Alanyaspor ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 9 puanla 8. sırada yer alıyor.

OSİMHEN KADRODA

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle uzun süredir oynamayan Victor Osimhen kamp kadrosuna alındı.

Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Uğurcan Çakır, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Wilfried Singo, Mario Lemina

ALANYASPOR-GALATASARAY İLK 11'LER

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Bruno Viana, Enes Keskin, Maestro, Makouta, Ruan, Hagi, İbrahim Kaya, Ogundu.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Singo, Abdülkerim, Jakobs, İlkay, Torreira, Sane, Yunus, Barış, Icardi.

Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kadrosu açıklandı: Osimhen sürpriziGalatasaray'ın Alanyaspor maçı kadrosu açıklandı: Osimhen sürprizi

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

