Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kadrosu açıklandı: Osimhen sürprizi
Galatasaray taraftarının merakla beklediği haber geldi.
Nijerya Milli takımından sakat dönen ve Şampiyonlar Ligi'nde Frankfurt maçında forma giymeyen Osimhen'den iyi haber geldi.
OSIMHEN KADROYA GİRDİ
Sarı Kırmızılıların Nijeryalı yıldızı, Alanyaspor maç kadrosunda yer aldı.
Osimhen'in Alanyaspor karşısında forma giymesi bekleniyor.
İŞTE GALATASARAY'IN ALANYASPOR MAÇ KADROSU:
Teknik direktör Okan Buruk’un şans vermesi halinde Osimhen, Alanyaspor karşısında forma giyebilecek. Sağlık ekibinden gelen olumlu raporlar doğrultusunda kadroya dahil edilen yıldız oyuncunun, maçın gidişatına göre sahada yer alması bekleniyor.
TARAFTARA MORAL OLDU
Osimhen’in kadroya dönüşü, Galatasaray taraftarları arasında moral kaynağı oldu. Gol yollarında etkili performansıyla tanınan Nijeryalı yıldızın sahalara dönmesi, sarı-kırmızılıların hücum gücünü yükseltecek.