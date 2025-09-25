Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kadrosu açıklandı: Osimhen sürprizi

Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kadrosu açıklandı: Osimhen sürprizi
Nijerya Milli takımında sakatlanan ve sahalardan uzak kalan Osimhen'in son durumu belli oldu.

Galatasaray taraftarının merakla beklediği haber geldi.
Nijerya Milli takımından sakat dönen ve Şampiyonlar Ligi'nde Frankfurt maçında forma giymeyen Osimhen'den iyi haber geldi.

OSIMHEN KADROYA GİRDİ

Sarı Kırmızılıların Nijeryalı yıldızı, Alanyaspor maç kadrosunda yer aldı.
Osimhen'in Alanyaspor karşısında forma giymesi bekleniyor.

İŞTE GALATASARAY'IN ALANYASPOR MAÇ KADROSU:

gskadro.webp

Teknik direktör Okan Buruk’un şans vermesi halinde Osimhen, Alanyaspor karşısında forma giyebilecek. Sağlık ekibinden gelen olumlu raporlar doğrultusunda kadroya dahil edilen yıldız oyuncunun, maçın gidişatına göre sahada yer alması bekleniyor.

TARAFTARA MORAL OLDU

Osimhen’in kadroya dönüşü, Galatasaray taraftarları arasında moral kaynağı oldu. Gol yollarında etkili performansıyla tanınan Nijeryalı yıldızın sahalara dönmesi, sarı-kırmızılıların hücum gücünü yükseltecek.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi puanını 13'e düşürdüGalatasaray'ın Şampiyonlar Ligi puanını 13'e düşürdü

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

