Galatasaray'ın ilk transferini canlı yayında duyurdular: 10 numara geliyor

Galatasaray, Süper Lig'de üst üste 4. kez şampiyon olduktan sonra hedefini 5. şampiyonluk olarak belirledi.

Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, Antalyaspor'u yenerek şampiyonluklarını ilan ettikleri maçın ardından "Hedefimiz inşallah üst üste 5. şampiyonluk. Kendi rekorumuzu kırmak istiyoruz. İleride hep bu 4 senelik sezon içerisinde kırılan rekorlar konuşulacak. Ancak bu rekoru kıran Galatasaray takımı, Galatasaray camiası. Başta başkanımız Dursun Özbek olmak üzere bütün yönetim kurulundaki arkadaşlarımıza, abilerime de destekleri için teşekkür etmek gerekiyor" demişti.

Başkan Dursun Özbek'in Okan Buruk'un istediği futbolcuları almak için transfer çalışmalarına şimdiden başladığı belirtildi.

İLK TRANSFERİ 10 NUMARA

Galatasaray'ın ilk transferi de belli oldu. Gazeteci Murat Özbostan canlı yayında Galatasaray'ın anlaştığı futbolcuyu açıkladı. Özbostan, şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray'a 10 numara geliyor. Bernardo Silva, Galatasaray'ın ilk transferi. Galatasaray, Bernardo Silva'ya 3 yıl için 50 milyon euro teklif etmiş. Bernardo Silva transferi, Galatasaray'da ilk açıklanan transfer olursa ben şaşırmam."



Bernardo Silva, son 9 sezondur Manchester City'de forma giyiyor. Sözleşmesi mayıs ayı sonunda bitecek olan Portekizli futbolcu bu sezon 49 resmi maçta 3 gol atarken, 4 asist yaptı.