Galatasaray'ın Frankfurt maçı 11'i belli oldu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun ilk maçını bu akşam deplasmanda Eintracht Frankfurt ile oynayacak. Teknik direktör Okan Buruk'un ilk 11'i belirlediği öğrenildi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında bu akşam Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımıyla karşı karşıya gelecek.

Frankfurt Stadı'nda yapılacak ve 22.00'de başlayacak maçın hakemi İtalyan Marco Guida. Müsabaka, TRT 1'den canlı olarak yayımlanacak.

OSİMHEN YOK

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Victor Osimhen'in karşılaşmada forma giyemeyecek.

Nijerya Milli Takımı'nın FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Ruanda ile yaptığı maçta sakatlanan Osimhen, Süper Lig'in 5. haftasındaki Eyüpspor mücadelesinde de oynamamıştı.

İLK 11 BELLİ OLDU

Teknik direktör Okan Buruk'un ilk 11'i belirlediği öğrenildi.

Buruk'un santrfor olarak Barış Alper Yılmaz'ı görevlendireceği, Mauro Icardi'yi ise yedek kulübesinde oturtacağı, oyunun gidişine göre alacağı belirtildi.

Sahaya takımların şu 11'leriyle çıkmaları bekleniyor:

Frankfurt: Zetterer, Buta, Collins, Theate, Koch, Chaibi, Larsson, Doan,Can Uzun, Bahoya, Burkardt.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Singo, Eren, Sara, Torreira, Yunus, İlkay, Sane, Barış.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

