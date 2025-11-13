Galatasaray'ın eski teknik direktörünün yeni takımı belli oldu

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini, Katar ekibi Al Sadd ile anlaşmaya vardı.

Katar kulübü, İtalyan hocayı resmen açıkladı. Yapılan açıklamada, "Roberto Mancini, Al Sadd ile 2,5 sezonluk sözleşme imzaladı" denildi.

GALATASARAY'I ÇALIŞTIRMIŞTI

61 yaşındaki İtalyan teknik direktör Roberto Mancini, 2013-2014 sezonunda Galatasaray'da görev yapmıştı.

Mancini, Bologna, Sampdoria, Lazio ve Leicester City'de futbol oynadı.

Mancini geri dönüyor

Daha sonra teknik direktörlüğe başlayan Mancini, Fiorentina, Lazio, Inter, Manchester City, Galatasaray, İnter, Zenit ve İtalya Milli Takımı'nda çalıştı.

İtalyan teknik direktör son olarak 2023-2024 yıllarında Suudi Arabistan'ın teknik direktörlüğünü yaptı.

Mancini'nin Galatasaray'da çalışmasının ardından adı zaman zaman yine sarı kırmızılı kulüple gündeme gelmiş, ancak bu gerçekleşmemişti.