Galatasaray'ın en büyük hatasını açıkladı

Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Rams Park’ta oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar, sahadan 3-1’lik üstünlükle ayrıldı.

“GALATASARAY’IN EN BÜYÜK YANLIŞI SAYISAL OLARAK EKSİK KALMASI”

Karşılaşmanın ardından Galatasaray’a dair değerlendirmelerde bulunan Emre Bol, "Galatasaray'ın transferde yaptığı en büyük yanlışı sayısal anlamda eksik kalması. Zaten geçen sene de kulübesi yetersizdi, şimdi de gönderdikleri adamların yerine sadece yenilerini aldılar, kulübede alternatif yok. Galatasaray'ın kulübeye de transfer yapması lazımdı" sözlerini sarf etti.

“KİMSE GALİBİYET BEKLEMESİN”

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak olan Liverpool maçı için ise Emre Bol, "Galatasaray takımı formsuz. Kimse Galatasaray'dan Liverpool galibiyeti beklemesin, ben beklemiyorum. Beklemeleri delilik olur, saçmalık” dedi.

“İLKAY GÜNDOĞAN BAMBAŞKA BİR SEVİYE”

İlkay Gündoğan’ın performansını öven Emre Bol, "İlkay Gündoğan bambaşka seviye. Barcelona ve Manchester City'ye bedavadan kimse giremez. Tesislerin kapısından adamı içeri sokmazlar” ifadelerini kullandı.