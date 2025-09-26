Galatasaray'ın Alanyaspor maçı ilk 11'i belli oldu
Süper Lig'de Galatasaray'ın Alanyaspor ile oynayacağı maçın ilk 11'leri açıklandı.
Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Alanya Oba Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.
MAÇIN HAKEMİ ZORBAY KÜÇÜK
Mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Küçük'ün yardımcılıklarını Çağlar Uyarcan ve Mehmet Salih Mazlum yapacak.
VAR koltuğunda ise Alper Çetin oturacak.
AVAR'da Anıl usta olacak.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Kritik maçın ilk 11'leri belli oldu.
ALANYASPOR - GALATASARAY: İLK 11'LER
Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Ümit Akdağ, Lima, Aliti, Hadergjonaj, Maestro, Makouta, Yusuf Özdemir, İbrahim, Hwang, Uchenna Ogundu
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Sallai, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Eren Elmalı, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi