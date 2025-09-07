Galatasaray'ı kızdıran sözler: Hakan Çalhanoğlu transferi iptal oldu

Hakan Çalhanoğlu transferine dair konuşan Ali Naci Küçük, Galatasaray'ı kızdıran bir görüşmeyi açıkladı.

Hakan Çalhanoğlu’nu kadrosuna katmak isteyen Galatasaray ile Inter arasındaki görüşmelerden sonuç alamadı. Milli futbolcunun transferi iptal olurken Ali Naci Küçük yaşananlara dair ilginç bir iddiada bulundu.

“GALATASARAY’I SİNİRLENDİRİYOR”

Hakan Çalhanoğlu’nun menajerinin, Galatasaray’ı kızdıran bir tutum izlediğini dile getiren Ali Naci Küçük, "Inter, 25-30 milyon Euro istedi. Menajeri bunu Galatasaray'a iletiyor. Galatasaray çok buluyor. Menajeri de 'Herkese 25-30 milyon Euro veriyorsunuz, Hakan için de bonservis verin' diyor. Menajerin bu çıkışı Galatasaray'ı sinirlendiriyor” sözlerini sarf etti.

Ali Naci Küçük'ten Hakan Çalhanoğlu sözleri

“O GÜN BUGÜN DEĞİL”

Transferin başka bir dönem gerçekleşebileceğini belirten Ali Naci Küçük, "Hakan'ın ortaya koyduğu Galatasaraylılık, başkan ve yönetimi etkiledi. Bir yerde olacak ama anladığım kadarıyla o gün, bugün değil” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

