Galatasaray'ı bekleyen tehlikeyi anlattı
Şampiyonlar Ligi'ne tarihi bir hezimetle başlayan Galatasaray'ı gelecek maçlar için uyaran Şansal Büyüka çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk sınavında Eintracht Frankfurt karşısında aldığı 5-1’lik ağır mağlubiyetle sarsıldı.
Sarı - Kırmızılıların tarihi yenilgiyi, spor yorumcusu Şansal Büyüka’nın dikkat çekici değerlendirmeleriyle gündeme oturdu.
Sports Digitale YouTube kanalında konuşan Büyüka, hem skorun şaşırtıcılığına hem de Galatasaray’ın Avrupa temposuna ayak uyduramamasına vurgu yaptı.

Büyüka, maçın gidişatını ve Davinson Sanchez'in kendi kalesine attığı iki golü şaşkınlıkla yorumladı:

Büyüka, maçın gidişatını ve Davinson Sanchez’in kendi kalesine attığı iki golü şaşkınlıkla yorumladı:

Maçı izlerken 1-1’e razı değildik, ancak 5-1 bitti ve çok şaşkınım.
Dünyanın en yaratıcı senaristine bu maçın senaryosunu yaz deseniz, Sanchez’in kendi kalesine iki gol atacağını hayal bile edemez.

SÜPER LİG RAHATLIĞI TEHLİKE

Galatasaray’ın Süper Lig’de zorlanmadan kazandığı maçların Şampiyonlar Ligi için yanıltıcı olduğunu belirten Büyüka, uyarılarını şöyle sürdürdü:

Yürüyerek maç kazanmak Süper Lig’de mümkün olabilir ama Avrupa’da değil. Şampiyonlar Ligi, daha fazla koşmayı, daha fazla disiplin ve yaratıcılığı zorunlu kılar.

140 MİLYON EURO YATIRIM

Galatasaray yönetiminin yaptığı dev yatırımlara da dikkat çeken Büyüka, beklentilerin yüksek olduğunu vurguladı:

Sadece üç oyuncuya 140 milyon Euro bonservis ödendi.
Bu yatırım Şampiyonlar Ligi hedefi için yapıldı.
Eğer bu kadro ilk 24’e giremezse, bu büyük bir başarısızlık olur.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

