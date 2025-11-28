Galatasaray'ı bekleyen krizi açıkladı: Orası bir muamma

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi Şampiyonlar Ligi'nde Union St Gilloise karşısında alınan yenilgisi gündemdeki yerini korurken, gazeteci Osman Şenher, aralık ayında bekleyen krizi açıkladı.

"Union St Gilloise yenilgisi tabii ki herkesi üzdü. İlk sekize çıkarız derken, şimdi ilk 24’e girmek için mücadele verilecek. Bunun için de mutlaka Monaco’yu deplasmanda yenip, sonrasında Atletico maçında da bir puan almak gerekiyor" diyen Şenher, Milliyet'teki yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Peki, Galatasaray bunu başarır mı, başarır! Ama yine de handikaplar var. Diyelim ki Monaco karşısına tam kadro çıktın, Fransız ekibini yendin. Aralık ayı üçüncü haftasında 4 futbolcun Afrika Uluslar Kupası’na gidiyor. Ne zaman dönecekler ya da sakat mı dönecekler, orası bir muamma.

Galatasaray'ı Fenerbahçe derbisi öncesi üzecek haber

Kesin bir şey gördük ki; Osimhen ile Lemina’nın oynamadığı maçlarda sarı-kırmızılılar gerçek gücünü sahaya koyamıyor. Yani anlayacağınız, sorunlar var. Salı gecesi sahaya çıkan kadro kötü müydü, hayır. Orta sahada ve hücumda etkisiz kalınca gücünü sahaya koyamadın. Bir de buna kanı bozuk hakemin taraflı yönetimi eklenince hepimiz şok yaşadık.

"ADAMIN SUÇU NE?"

Herkes teknik direktör Okan Buruk’a yükleniyor. Adamın suçu ne? Kulübede gençler var. Kötü oynayan bir futbolcuyu çıkarıp yerine katkı sağlayacak bir oyuncu koyma olanağı yok. Buna rağmen maç berabere bitebilirdi, İspanyol hakem, Union’a bir gol hediye etti. O golle de Galatasaray mağlup oldu. Şimdi pazartesi günü derbi var. Fenerbahçe ile deplasmanda oynanacak. Sarı-kırmızılıların sıkıntıları var, çok zor maç olacak.

Ne olursa olsun, Galatasaray gibi büyük takımlar iki maç üst üste mağlup olmazlar. O gün farklı bir Galatasaray mutlaka herkes seyredecek. Osimhen ve Lemina oynar mı orasını tam bilemiyorum ama gelen bilgiler ikisinin de oynayabileceğini gösteriyor. Burada tüm olay hakeme kalıyor. İki takım da çıkacak ve erkekçe mücadele edecek. İşin hakem kısmı soru işareti. Bilhassa VAR hakemleri bir rezalet!"