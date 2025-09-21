Galatasaray'ı açık açık uyardı: Çok pişman olacaklar

UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçında Eintracht Frankfurt’a konuk olan Galatasaray sahadan 5-1’lik mağlubiyetle ayrıldı.

BARIŞ ALPER YILMAZ ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE

Barış Alper Yılmaz’ın kaçırdığı net pozisyon maça damga vuran anlardan biri oldu. Karşılaşmanın kırılma noktası olarak gösterilen pozisyon nedeniyle milli futbolcuya tepkiler yükseldi.

Neo Spor Youtube kanalında Barış Alper Yılmaz’a dair konuşan Serdar Ali Çelikler, sarı-kırmızılıları eleştirdi.

“GÖRECEKSİNİZ ÇOK PİŞMAN OLACAKLAR”

Transferin engellenmesinin hata olduğunu belirten Serdar Ali Çelikler, "Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ı 40 milyon Euro'ya verecekti. Göreceksiniz çok pişman olacaklar" sözlerini sarf etti.

“KALIP FAYDA SAĞLAYAN HİÇBİR OYUNCU GÖRMEDİM”

Serdar Ali Çelikler devamında "'Gitmek istiyorum' deyip de kalıp fayda sağlayan dünyada hiçbir oyuncu görmedim. Gönül bağı koptuysa gidecek. Barış Alper Yılmaz, aşırı kötü bir maç çıkardı” ifadelerini kullandı.

Victor Osimhen yıkıldı: Gelen haberler moralini alt üst etti