Galatasaray'dan sürpriz Osimhen kararı

Galatasaray, Süper Lig'de cuma günü oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürürken, Osimhen'le ilgili sürpriz bir karar alındığı ileri sürüldü.

Sarı kırmızılı takım Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Osimhen dayanamadı peş peşe paylaştı: Bu delikanlı!

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dar alan ve geniş alanda topa sahip olma çalışmasının ardından şut çalışmasıyla sona erdi.

İLK 11'DE TEK DEĞİŞİKLİK

Galatasaray'ın Samsunspor maçında ilk 11'de tek değişiklik yapacağı ileri sürüldü. TRT Spor'daki habere göre derbi sonrası Osimhen kararı da ortaya çıktı.

Haberde Samsunspor karşısında kalede Uğurcan Çakır’ın, savunma dörtlüsünde Davinson, Lemina, Abdülkerim ve Kazımcan’ın yer alacağı, orta saha kurgusunun ise Torreira, İlkay ve Sara’nın oynayacağı belirtildi.

Leroy Sane ile Barış Alper Yılmaz'ın yine ilk 11'de görevlendirileceği, Şampiyonlar Ligi’nde Monaco ile oynanacak maçın düşünülerek Victor Osimhen’in yerine Mauro Icardi’nin yer alacağı ileri sürüldü.

Samsunspor'la 5 Aralık cuma günü karşılaşacak olan Galatasaray, 9 Aralık salı günü de Şampiyonlar Ligi’nde ise Monaco karşısına çıkacak.