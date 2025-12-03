Galatasaray'dan sürpriz Osimhen kararı

Galatasaray'dan sürpriz Osimhen kararı
Yayınlanma:
Galatasaray, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürürken, derbi sonrası sürpriz Osimhen kararı geldi.

Galatasaray, Süper Lig'de cuma günü oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürürken, Osimhen'le ilgili sürpriz bir karar alındığı ileri sürüldü.

Sarı kırmızılı takım Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Osimhen dayanamadı peş peşe paylaştı: Bu delikanlı!Osimhen dayanamadı peş peşe paylaştı: Bu delikanlı!

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dar alan ve geniş alanda topa sahip olma çalışmasının ardından şut çalışmasıyla sona erdi.

İLK 11'DE TEK DEĞİŞİKLİK

Galatasaray'ın Samsunspor maçında ilk 11'de tek değişiklik yapacağı ileri sürüldü. TRT Spor'daki habere göre derbi sonrası Osimhen kararı da ortaya çıktı.

Haberde Samsunspor karşısında kalede Uğurcan Çakır’ın, savunma dörtlüsünde Davinson, Lemina, Abdülkerim ve Kazımcan’ın yer alacağı, orta saha kurgusunun ise Torreira, İlkay ve Sara’nın oynayacağı belirtildi.

2024/11/07/hbgs.jpgLeroy Sane ile Barış Alper Yılmaz'ın yine ilk 11'de görevlendirileceği, Şampiyonlar Ligi’nde Monaco ile oynanacak maçın düşünülerek Victor Osimhen’in yerine Mauro Icardi’nin yer alacağı ileri sürüldü.

Samsunspor'la 5 Aralık cuma günü karşılaşacak olan Galatasaray, 9 Aralık salı günü de Şampiyonlar Ligi’nde ise Monaco karşısına çıkacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Google neyi, neden sansürlüyor, Halk TV neye itiraz ediyor? İşte yanıtları
Euro rekor kırdı
Euro rekor kırdı
TRT Genel Müdürü'ne, Diyanet İşleri Başkanı'na var sadece emekliye yok: İktidardan 'üst düzey' memura ek zam
İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!
İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!
Ece Üner'den Google'ın Halk TV sansürüne karşı okura çağrı: Aylardır çok katı bir karartma uyguluyor
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Son dakika | Bakanlık duyurdu: Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Bakanlık duyurdu
Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Son dakika | AKOM'dan İstanbul için kar açıklaması
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
Spor
Yüksel Yıldırım'dan Galatasaray açıklaması: MHK Fenerbahçe maçının diyetini bize ödetecek
Yüksel Yıldırım'dan Galatasaray açıklaması: MHK Fenerbahçe maçının diyetini bize ödetecek
İrfan Can istedi Sadettin Saran kabul etti
İrfan Can istedi Sadettin Saran kabul etti