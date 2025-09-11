Galatasaray'dan Samsunspor'a transfer: 250 bin euroya gelmişti

Transfer döneminin son günlerinde Galatasaray'da dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Sarı - Kırmızılıların genç orta saha oyuncusu Eyüp Aydın, sezon sonuna kadar Samsunspor forması giymeye hazırlanıyor.

İki kulüp arasında yapılan görüşmeler sonucunda, 21 yaşındaki futbolcunun kiralık transferi için prensip anlaşmasına varıldı.

ÖNCE UZATMA SONRA TRANSFER

Eyüp Aydın’ın Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 2026 yazında sona erecek. Ancak genç oyuncunun Samsunspor’a geçici olarak transfer edilmeden önce, kulübüyle olan kontratının uzatılması bekleniyor.

Eyüp Aydın Samsunspor'da forma giyecek

250 BİN EURO'YA GELDİ

2023 yılında Bayern Münih II takımından 250 bin Euro karşılığında transfer edilen Eyüp Aydın, Galatasaray formasıyla 16 resmi maçta görev aldı.

Bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asist kaydeden genç orta saha, toplamda 294 dakika süre buldu.

Özellikle Ziraat Türkiye Kupası’nda Boluspor’a attığı golle dikkatleri üzerine çekmişti.

AYRILIKLAR SIRADA

Eyüp Aydın’ın yanı sıra Galatasaray’da Metehan Baltacı ve Ahmed Kutucu da takımdan ayrılma aşamasında. Transferin son günlerinde bu iki oyuncunun da yeni kulüpleriyle anlaşma sağlaması bekleniyor.

Ahmed Kutucu için İzmir temsilcisi Göztepe devrede. Milli futbolcunun kiralık olarak kadroya katılması gündemde.

Metehan Baltacı ise Kocaelispor’un radarında. Körfez ekibi, genç savunmacıyı kiralamak için temaslarını sürdürüyor.