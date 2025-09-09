Galatasaray'dan sabah bombası: Transferi resmen açıkladı

Galatasaray transferlerine bir yenisini daha kattı.

Sarı kırmızılı kulüp yeni transferini resmen açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamaya göre kadın futbol takımı için İtalyan kaleci Roberta Aprile transferini duyurdu.

Yapılan açıklama şöyle:

"Galatasaray Kadın Futbol Takımımız, kaleci Roberta Aprile ile sözleşme imzaladı.

25 yaşındaki kaleci kariyeri boyunca Pink Bari, Inter, Juventus, Sampdoria ve Como formalarını giydi.

Roberta Aprile’ye Galatasaray’a hoş geldin der, sarı kırmızılı forma altında başarılar dileriz."