Galatasaray'dan isyan ettiren Liverpool maçı kararı

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında Galatasaray ile Liverpool karşı karşıya gelecek. 30 Ekim Salı günü Rams Park’ta oynanacak olan mücadele saat 22.00’de başlayacak.

FİYATLAR AÇIKLANDI

Taraftarların merakla beklediği mücadele öncesi sarı-kırmızılılardan beklenen açıklama geldi. Galatasaray yönetimi, bilet fiyatlarını duyurdu.

BİLET FİYATLARI TEPKİ ÇEKTİ

Yapılan açıklamaya göre Premium bilet 50 bin lira en ucuz bilet ise 2 bin 200 lira olarak belirlendi Galatasaray tarafından duyurulan bilet fiyatları taraftarların tepkisini çekti. Fiyatlar yüksek bulundu.

Premium: 50.000 TL

Delux: 48.000 TL

Lux: 46.000 TL

Classic: 44.000 TL

1. Kategori: 30.000 TL

2. Kategori: 27.000 TL

3. Kategori: 25.000 TL

4. Kategori: 22.000 TL

5. Kategori: 21.000 TL

6. Kategori: 18.000 TL

7. Kategori: 17.000 TL

8. Kategori: 12.000 TL

9. Kategori: 10.000 TL

10. Kategori: 2.700 TL

11. Kategori: 2.300 TL

Misafir: 2.300 TL