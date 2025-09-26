Galatasaray'dan isyan ettiren Liverpool maçı kararı

Galatasaray'dan isyan ettiren Liverpool maçı kararı
Yayınlanma:
Galatasaray - Liverpool maçının bilet fiyatları açıklandı. Fiyatlar taraftarların tepkisini çekti.

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında Galatasaray ile Liverpool karşı karşıya gelecek. 30 Ekim Salı günü Rams Park’ta oynanacak olan mücadele saat 22.00’de başlayacak.

FİYATLAR AÇIKLANDI

Taraftarların merakla beklediği mücadele öncesi sarı-kırmızılılardan beklenen açıklama geldi. Galatasaray yönetimi, bilet fiyatlarını duyurdu.

Galatasaray'da isyan eden futbolcuyu açıkladıGalatasaray'da isyan eden futbolcuyu açıkladı

BİLET FİYATLARI TEPKİ ÇEKTİ

Yapılan açıklamaya göre Premium bilet 50 bin lira en ucuz bilet ise 2 bin 200 lira olarak belirlendi Galatasaray tarafından duyurulan bilet fiyatları taraftarların tepkisini çekti. Fiyatlar yüksek bulundu.

Premium: 50.000 TL

Delux: 48.000 TL

Lux: 46.000 TL

Classic: 44.000 TL

1. Kategori: 30.000 TL

2. Kategori: 27.000 TL

3. Kategori: 25.000 TL

4. Kategori: 22.000 TL

5. Kategori: 21.000 TL

6. Kategori: 18.000 TL

7. Kategori: 17.000 TL

8. Kategori: 12.000 TL

9. Kategori: 10.000 TL

10. Kategori: 2.700 TL

11. Kategori: 2.300 TL

Misafir: 2.300 TL

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Erdoğan-Trump görüşmesine damga vuran ifade: Trump 'Hileli seçimleri herkesten iyi bilir' derken kimi kastetti
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Acun Ilıcalı itiraf etti: Tüm parayı batırdım!
Marmara'daki depremin büyüklüğünü değiştirecek olayı açıkladı: Fay valfinden sızıntılar sürüyor
Erken emeklilik için şartları açıkladı: Müjdeyi verdi
İnsanlıktan utandıran görüntüler: Ordudan mezun olan kadınlar hayvanları canlı canlı yedi
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Spor
Defne Kurt rekor üstüne rekor kırdı: 4. kez Dünya şampiyonu oldu
Defne Kurt rekor üstüne rekor kırdı: 4. kez Dünya şampiyonu oldu
71 yıllık Türk kulübü perişan halde: Formalarını satışa çıkardılar
71 yıllık Türk kulübü perişan halde: Formalarını satışa çıkardılar