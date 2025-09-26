Galatasaray'da isyan eden futbolcuyu açıkladı

Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Alanya Oba Stadı’ndaki mücadele saat 20.00’de başlayacak.

“LİGİ KÜÇÜMSÜYORLAR”

Karşılaşma öncesi Sabah’ta değerlendirmelerde bulunan Ömer Üründül, takımın disiplinden uzaklaştığını dile getirdi. Üründül açıklamasında "Ben senelerdir yeri geldikçe vurguluyorum; bize gelen yabancı futbolcular gösterilen ilgiden ve ligimizi küçümsediklerinden alıştıkları disiplinden uzaklaşıyorlar. Ayrıca idmanlar da Avrupa'ya göre son derece yetersiz. Bu konuda birçok örnekler olmasına rağmen gereken tedbirler alınmıyor” sözlerini sarf etti.

Mauro Icardi

“OKAN BURUK’A İSYAN EDİYOR”

Mauro Icardi’ye tepki gösteren Ömer Üründül, "Icardi yürüye yürüye forma şansı buluyor, üstelik de Frankfurt'ta sonradan oyuna girdiği için Okan Buruk'a isyan ediyor. Oynadığı 40 dakikada da ayağına top değmiyor” ifadelerini kullandı.

