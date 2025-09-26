Galatasaray'da isyan eden futbolcuyu açıkladı

Yayınlanma:
Ömer Üründül, Eintracht Frankfurt - Galatasaray maçında Okan Buruk ile Mauro Icardi arasında yaşananları anlattı.

Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Alanya Oba Stadı’ndaki mücadele saat 20.00’de başlayacak.

“LİGİ KÜÇÜMSÜYORLAR”

Karşılaşma öncesi Sabah’ta değerlendirmelerde bulunan Ömer Üründül, takımın disiplinden uzaklaştığını dile getirdi. Üründül açıklamasında "Ben senelerdir yeri geldikçe vurguluyorum; bize gelen yabancı futbolcular gösterilen ilgiden ve ligimizi küçümsediklerinden alıştıkları disiplinden uzaklaşıyorlar. Ayrıca idmanlar da Avrupa'ya göre son derece yetersiz. Bu konuda birçok örnekler olmasına rağmen gereken tedbirler alınmıyor” sözlerini sarf etti.

Mauro Icardi

“OKAN BURUK’A İSYAN EDİYOR”

Mauro Icardi’ye tepki gösteren Ömer Üründül, "Icardi yürüye yürüye forma şansı buluyor, üstelik de Frankfurt'ta sonradan oyuna girdiği için Okan Buruk'a isyan ediyor. Oynadığı 40 dakikada da ayağına top değmiyor” ifadelerini kullandı.

Galatasaray yönetimi Liverpool maçında sürpriz yapacakGalatasaray yönetimi Liverpool maçında sürpriz yapacak

Kaynak:Sabah

Erdoğan-Trump görüşmesine damga vuran ifade: Trump 'Hileli seçimleri herkesten iyi bilir' derken kimi kastetti
Acun Ilıcalı itiraf etti: Tüm parayı batırdım!
Marmara'daki depremin büyüklüğünü değiştirecek olayı açıkladı: Fay valfinden sızıntılar sürüyor
Erken emeklilik için şartları açıkladı: Müjdeyi verdi
İnsanlıktan utandıran görüntüler: Ordudan mezun olan kadınlar hayvanları canlı canlı yedi
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
