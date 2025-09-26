Galatasaray yönetimi Liverpool maçında sürpriz yapacak

Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool ile karşılaşacak olan Galatasaray’da hazırlıklar hız kazandı. Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe, taraftar desteğini artırmak için özel bir sürpriz planladıklarını açıkladı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde oynanacak Liverpool maçı öncesi hem saha içinde hem tribünlerde hazırlıklarını sürdürüyor.
Sarı kırmızılı camiada maçın atmosferini daha da ateşli hale getirmek için taraftar liderleriyle özel toplantılar gerçekleştirildi.

SÜRPRİZ AÇIKLAMASI

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe, Ekol TV’ye yaptığı açıklamada, taraftarların maç boyunca daha etkili destek verebilmesi için özel bir plan üzerinde çalıştıklarını belirtti.
“Koreografi değil ama seyircinin daha motive olması, maç boyunca desteğini sürdürmesi için bir sürpriz hazırlıyoruz. Stadyum olarak hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Takımın da Okan Buruk liderliğinde en iyi şekilde hazırlandığına inanıyorum” dedi.

OSIMHEN MÜJDESİNİ VERDİ

Bahçetepe, Galatasaray’ın yıldız transferi Victor Osimhen’in sağlık durumuna ilişkin de bilgi verdi. Nijeryalı golcünün Liverpool maçında sahada olacağını belirten Bahçetepe, “Çok şükür Victor Osimhen’in sağlığı yerinde. Sahadaki yerini alacak, formasını giyecek. Liverpool maçını kastediyorum, Alanyaspor maçını bilmiyorum. Biz her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. İnşallah hepsini kazanırız” ifadelerini kullandı.

Galatasaray yönetimi, Liverpool gibi güçlü bir rakibe karşı oynanacak maçta taraftarın etkisini maksimum seviyeye çıkarmayı hedefliyor.
Planlanan sürpriz uygulamanın, Ali Sami Yen’deki atmosferi daha da coşkulu hale getirmesi bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Erdoğan-Trump görüşmesine damga vuran ifade: Trump 'Hileli seçimleri herkesten iyi bilir' derken kimi kastetti
