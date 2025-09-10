Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye sürpriz suçlama

Galatasaray’da Eylül ayı Olağan Divan Kurulu gerçekleştirildi. Galatasaray Lisesi’nde yapılan toplantıda başkan Dursun Özbek açıklamalarda bulundu.

Devam eden inşaat projeleri ile övünen Dursun Özbek rakiplerine de göndermede bulunmayı ihmal etmedi.

“BİZİ KOPYALAMAK DURUMUNDA KALDILAR”

Rakiplerinin kendilerini taklit ettiğini belirten Dursun Özbek, “Hatırlarsanız 2016-17 yıllarında yine başkan olduğumuz dönemde, Riva'da Florya'da şunu yapalım diyorduk. O gün büyük ölçüde tenkit aldık. Rakip takımların başkanları, yöneticileri Galatasaray Emlak AŞ, Galatasaray İnşaat AŞ dediler. Bize böyle sataştılar. Bugün görüyoruz ki değerli hazirun, herkesin elinde bir dosya bizim 7 sene evvel yaptığımızı benzerini yapmak üzere faaliyet dışı gelirlere yönelmiş durumdalar. Bu da Galatasaray ile rakipleri arasında en büyük farkı teşkil etmektedir. O gün bizi tenkit edenler bugün bizi kopyalamak durumunda kaldılar” sözlerini sarf etti.