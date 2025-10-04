Galatasaray'dan derbi sonrası bomba paylaşım

Beşiktaş derbisi sonrası bir paylaşım yapan Galatasaray, hakem Yasin Kol'a tepki gösterdi.

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Rams Park'ta oynanan mücadelede 10 kişi kalan sarı-kırmızılılar, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

YASİN KOL ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE

Maçın hakemi Yasin Kol'un kararlar Galatasaray'ın tepkisini çekerken önce avantaj verdiği pozisyonda daha sonra oyunu durdurup serbest vuruş vermesi gündem oldu.

Karşılaşmanın ardından bir paylaşım yapan Galatasaray, Trabzonspor - Gaziantep FK maçında yaşanan benzer bir pozisyonu paylaşarak "Kol kola kardeşler" dedi.

NE OLMUŞTU?

Trabzonspor - Gaziantep FK maçının hakemi Arda Kardeşler de avantajın ardından oyunu durdurmuş ve bu kararı tepki çekmişti. Maçın ardından bir açıklama yapan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Arda Kardeşlere tepki göstermiş ve düdüğünü astırmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

