Galatasaray'dan ayrıldı Karşıyaka'ya transfer oldu

Karşıyaka Basketbol, Christian Bishop'u transfer etti. Bishop, Galatasaray forması giyiyordu.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka Basketbol, Galatasaray'dan ABD'li oyuncu Christian Bishop'u kadrosuna kattı.

Galatasaray'dan istedikleri iki ismi resmen açıkladıGalatasaray'dan istedikleri iki ismi resmen açıkladı

Karşıyaka Kulübünden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezonlarda Petrolina AEK, ERA Nymburk formaları giyen ve son olarak bu sezona Galatasaray forması altında başlayan Christian Bishop, 2025-26 sezonunda Karşıyaka forması giyecek. Christian'a yeşil-kırmızılı formayla başarılı bir sezon diliyor, kulübümüze hoş geldin diyoruz." denildi.

karsiyaka-basket-te-uzun-takviyesi-christian-bishop-imzayi-atti-3.webp

CHRISTIAN BISHOP KİMDİR?

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Missouri eyaletinde 1999 yılında dünyaya gelen Christian Bishop, 2.01 santimetre boyuyla hem uzun forvet hem de pivot pozisyonlarında oynayabiliyor.

2024/11/07/hbgs.jpg

İŞLER İYİ GİTMİYOR

Geride kalan 11 haftada 13 puan toplayan Karşıyaka, son sıranın hemen bir üst basamağında yer alıyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

