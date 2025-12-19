Galatasaray'dan ayrıldı Karşıyaka'ya transfer oldu

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka Basketbol, Galatasaray'dan ABD'li oyuncu Christian Bishop'u kadrosuna kattı.

Karşıyaka Kulübünden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezonlarda Petrolina AEK, ERA Nymburk formaları giyen ve son olarak bu sezona Galatasaray forması altında başlayan Christian Bishop, 2025-26 sezonunda Karşıyaka forması giyecek. Christian'a yeşil-kırmızılı formayla başarılı bir sezon diliyor, kulübümüze hoş geldin diyoruz." denildi.

CHRISTIAN BISHOP KİMDİR?

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Missouri eyaletinde 1999 yılında dünyaya gelen Christian Bishop, 2.01 santimetre boyuyla hem uzun forvet hem de pivot pozisyonlarında oynayabiliyor.

İŞLER İYİ GİTMİYOR

Geride kalan 11 haftada 13 puan toplayan Karşıyaka, son sıranın hemen bir üst basamağında yer alıyor.