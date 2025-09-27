Galatasaray'daki infiali açıkladı: Çok hayal kırıklığına uğradım

Yayınlanma:
Alanyaspor - Galatasaray maçı sonrası Haluk Yürekli, Okan Buruk'u eleştirdi.

Süper Lig’in 7. Haftasında Galatasaray, Alanyaspor’a konuk oldu. Alanya Oba Stadı’ndaki maçı sarı-kırmızılılar 1-0 kazanmayı başardı. Galatasaray’a galibiyeti getiren golü 23. dakikada Mauro Icardi attı.

“OKAN BURUK ŞAPKAYI ÖNÜNE KOYMALI”

Karşılaşmanın ardından mücadeleyi değerlendiren Haluk Yürekli, Okan Buruk’u eleştirdi. Yürekli açıklamasında “Galatasaray, 3 puanı hiç hak etmedi. Okan Buruk, şapkayı önüne koymalı. Ben Okan Hoca’nın verdiği kararlar yüzünden gerçekten çok hayal kırıklığına uğradım. Salı günü Liverpool maçı öncesi 3’lü savunma deniyorsun. Liverpool maçına böyle çıkarsan Liverpool seni kevgire çevirir" dedi.

haluk-yurekli.webp
Haluk Yürekli'den Okan Buruk eleştirisi

“BÜYÜK İNFİAL”

Değişikliklerin yanlış olduğunu belirten Haluk Yürekli, "Biz Kağıthane'de izledik, Okan Hoca da Alanya'da kenarda izledi. Büyük bir infial var. Kaçan pozisyonu görüyorum, Galatasaray şu pozisyonları nasıl veriyor? Bu değişiklikleri nasıl yapıyor Okan Hoca? Alanyaspor gol atamıyorsa kaleyi melekler koruyor Uğurcan ile beraber" sözlerini sarf etti.

GALATASARAY - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ikini hafta maçında Liverpool'u konuk edecek. 30 Eylül Salı günü oynanacak olan maç saat 22.00'de başlayacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

