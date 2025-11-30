Galatasaray'da Yunus Akgün mucizesi

Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe’ye konuk olacak. 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak olan dev derbi saat 20.00’de başlayacak.

Karşılaşma öncesi sarı-kırmızılılar, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla çalışmalarını sonlandırdı.

İLK 11’DE BAŞLAYACAKLAR

Galatasaray’da Victor Osimhen, Yunus Akgün ve Mario Lemina son antrenmanda da takımla birlikte çalıştı. 3 ismin de derbiye ilk 11’de başlaması bekleniyor.

YUNUS AKGÜN MUCİZESİ

8 Kasım’da fıtık ameliyatı olan ve tedavisinin birkaç hafta daha sürmesi beklenen Yunus Akgün’ün bu kadar çabuk dönmesi camia tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

“RİSK ALACAKSAM BU MAÇTA ALMAK İSTİYORUM”

Derbi nedeniyle dönüşünü öne çeken Yunus Akgün’ün "Risk alacaksam bu maçta almak istiyorum" dediği öne sürüldü.