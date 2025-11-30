Derbinin hakemi Yasin Kol'a sürpriz destek

Süper Lig’in 14. Haftası dev bir derbiyle sona erecek. Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Galatasaray ile kozlarını paylaşacak.

1 Aralık Pazartesi günü Chobani Stadyumu’nda oynanacak olan dev derbi saat 20.00’de başlayacak. Mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek.

Derbiye saatler kala Galatasaray'a müjde

YASİN KOL'A DESTEK

Derbiye Yasin Kol’un atanması tartışmaları beraberinde getirirken eski hakem Bünyamin Gezer’den destek geldi.

“DERBİLERDE İYİ PERFORMANS SERGİLEDİ”

TRT Spor’da konuşan Bünyamin Gezer, Yasin Kol’un derbi performansını övdü. Gezer açıklamasında "İbrahim Hacıosmanoğlu TFF Başkanı olduktan sonra hakem Yasin Kol level atladı. Arkasında destek aldı ve derbilerde iyi performans sergiledi. Şimdi diyecekler ki 7 tane FIFA hakemi var vs. çok formsuz olabilirler" ifadelerini kullandı.

“SAKATLIKLARI ÇOK VE ALTERNATİFİ AZ”

Galatasaray’ın eksikliklerine dikkat çeken Bünyamin Gezer, "Derbide Galatasaray'ın sakatlıkları çok ve alternatif şansı az. Osimhen ve Lemina oynayacak ama nasıl oynayacaklar? Hemen sakatlıktan dönüp iyi oynamak kolay değil. İlkay'ı gördük. İyi değildi son Avrupa maçında. Fenerbahçe de Ferencvaros karşısında rotasyon yaptı. Çünkü derbiyi düşündüler" sözlerini sarf etti.