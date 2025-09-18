Galatasaray'da transfer: İmzalar yarın atılacak

Yayınlanma:
Galatasaray'ın voleybol takımlarına katılan yeni transferler yarın imza atacak.

Galatasaray, yeni transfer ettiği voleybolcuların imza törenini duyurdu.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımımızın 2025-2026 sezonu için yeni sözleşme imzaladığı Eline Timmerman, Martyna Lukasik, Myriam Fatime Sylla, Kaja Grobelna ve Alexandra Frantti’nin imza töreni, 19 Eylül 2025 Cuma günü saat 11.30’da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park Basın Toplantı Odası’nda gerçekleştirilecektir.

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımızın yeni transferleri Michael Wright, Stephen Maar ve Thomas Jaeschke’in imza töreni ise saat 13.00’te düzenlenecektir."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

