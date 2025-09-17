Galatasaray'da kaptanın sakatlığı şoke etti: Kaburgası kırıldı

Yayınlanma:
Galatasaray'da erkek voleybol takımının kaptanı Arslan Ekşi sakatlandı.

Galatasaray Kulübü sakatlık açıklaması yaptı.

Sarı kırmızılı kulübün erkek voleybol takımının kaptanı Arslan Ekşi sakatlandı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı Kaptanımız Arslan Ekşi’nin antrenmanda yaşadığı sakatlık sonucu 2. costa fractureda (kaburga) kırık meydana gelmiştir.

Oyuncumuza gerekli müdahaleler yapılmış olup tedavisine başlanmıştır.

Kaptanımıza geçmiş olsun der, kendisinin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını dileriz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

