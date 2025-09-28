Galatasaray'da takımın moralini bozan futbolcuyu açıkladı

Süper Lig’in 7. haftasında Alanyaspor’a konuk olan Galatasaray sahadan tek golle galip ayrıldı.

LEROY SANE TEPKİ ÇEKTİ

Ancak sarı-kırmızılıların performansı camiayı tatmin etmedi. Taraftarlar özellikle Leroy Sane’nin performansına dair eleştirilerde bulundu.

“GALATASARAY’IN EN BÜYÜK PROBLEMİ LEROY SANE”

Leroy Sane’nin takımdan gönderilebileceğini aktaran Zeki Uzundurukan, "Leroy Sane'nin bu kadar kötü performans göstermesinin başka bir nedeni olmalı. Sane'ye inanamıyorum. Kesinlikle Bayer Münih'teki değil. Sane, takımı sahiplenecek ya da Okan Hoca gönderttirir. Hem çok para alıyor hem de diğer oyuncuların demoralize olmasına neden oluyor. Galatasaray'ın şu anda saha içi en büyük problemi Leroy Sane gibi duruyor" ifadelerini kullandı.

PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla 8 maça çıkan Leroy Sane 657 dakika sahada kalırken, 1 gol 2 asist kaydetti.