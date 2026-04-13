Galatasaray'da sezon sonu için Icardi kararı

Galatasaray'da Osimhen'in yokluğuna rağmen yedekte kalan Mauro Icardi ile sözleşme yenilenmesi beklenmiyor.

Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray sahasında Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. Rams Park’taki mücadelede taraflar, 1-1’lik skorla berabere kaldı.

Victor Osimhen’in yokluğuna rağmen form düşüklüğü nedeniyle maça yedek başlayan Mauro Icardi, 81. dakikada oyuna dahil oldu.

MAURO ICARDI’YLE YOLLAR AYRILACAK

Okan Buruk’un Barış Alper Yılmaz’ı en uçta görevlendirmesi dikkat çekerken ilgi çekici bir iddia ortaya atıldı. İtalya basınından AS’ın haberine göre; sezon sonunda Mauro Icardi ile yollar ayrılacak.

SÖZLEŞME YENİLENMEYECEK

Haberde Arjantinli futbolcunun kalan 5 maçta olağanüstü performans sergilememesi halinde sözleşmenin yenilenmeyeceği ifade edildi.

45 MAÇTA 15 GOL VE 2 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Galatasaray formasıyla 42 maça çıkan Mauro Icardi, bin 804 dakika sahada kaldı. Arjantinli futbolcu, 15 gol ve 2 asist kaydetti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

