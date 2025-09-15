Galatasaray’da ''Şaşkın ördek'' gibi olan ismi açıkladı

Süper Lig’de Galatasaray’ın Eyüpspor’u 2-0 yendiği maç sonrası Serhat Ulueren, değerlendirmelerde bulundu.

Sarı-kırmızılıların yeni transferlerinden Wilfired Singo’yu beğendiğini aktaran Ulueren, Uğurcan Çakır ve İlkay Gündoğan’a eleştiriler savurdu.

‘’SENİN FORMA ADALETİN YOK’’

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk’un Uğurcan Çakır’a hemen forma şansı vermesine anlam veremediğini aktaran Ulueren, "Okan Buruk'un Uğurcan'a gelir gelmez forma şansı vermesine anlam veremedim. İspanya'dan 6 tane yiyen kaleci hemen ilk 11'de başlar mı? Demek ki senin forma adaletin yok. Sane haftalardır yok. İlkay sahada yok.

Hiçbir Galatasaraylı Frankfurt'u kesin yeneceklerinden bahsedemez. Osimhen'in bonservisi zaten Süper Lig'de 4-5 kulübe bedel. Singo'yu beğendim ve bu oyuncu Türkiye'de kesin iş yapar. At gibi fiziği var." dedi.

''UĞURCAN ŞAŞKIN ÖRDEK GİBİYDİ''

Serhat Ulueren, Galatasaray’ın Trabzonspor’dan transfer ettiği Uğurcan Çakır’a eleştirilerde bulundu ve "Uğurcan topu oyuna sokamıyor. Böyle olunca Galatasaray atak başlatamıyor. Ben Günay'ın yerinde olsam çok üzülürdüm. Muslera'nın yokluğunu bile aratmadı sen direkt adamı kesiyorsun. Bu doğru değil.

Popülist bir transfer olduğu için Okan da oynatmak zorunda kaldı. Şaşkın ördek gibiydi Uğurcan. Hiç iyi izlenim vermedi. İspanya karşısında faturayı ona çıkartmıyorum ama ekstra bir şeyi yoktu. Sadece 1 tane iyi kurtarış yaptı. Bence Galatasaray 40 milyon Euro'yu çöpe atmıştır. O parayla altyapıyı yeniden inşa edip gelecek 10 yılını kurtarabilirdi. Yönetim akılsız bir iş yapmıştır." ifadelerini kullandı.