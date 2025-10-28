Galatasaray'da sakatlık şoku: Faik Samed Güneş'te yırtık

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, SMS Grup Efeler Ligi’nin ilk haftasında Altekma ile oynanan maçta sakatlanan oyuncusu Faik Samed Güneş hakkında sağlık durumu açıklaması yaptı.

Kulüp, genç oyuncunun sağ ayak bileği iç ve dış bağlarında yırtık ve eklem içinde ödem tespit edildiğini duyurdu.

TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Sarı - Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Faik Samed Güneş’in tedavisine başlandığı ve sağlık ekibinin süreci yakından takip ettiği belirtildi.

Faik Samed Güneş sakatlandı

Yıldız oyuncunun sahalara dönüş süresiyle ilgili net bir bilgi verilmezken, rehabilitasyon sürecinin dikkatle yürütüleceği ifade edildi.

MAÇTA YAŞANDI

Sakatlık, Galatasaray’ın Altekma ile oynadığı iç saha karşılaşmasında meydana geldi. Faik Samed Güneş’in oyundan çıkmasının ardından yapılan kontroller sonucu ciddi bir bağ hasarı ve ödem tespit edildi.