Galatasaray'da sakatlık şoku: Faik Samed Güneş'te yırtık

Galatasaray'da sakatlık şoku: Faik Samed Güneş'te yırtık
Yayınlanma:
Galatasaray sakatlık şokuyla sarsıldı. Faik Samed Güneş'in ayak bileğinde bağ yırtığı ve ödem tespit edildi.

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, SMS Grup Efeler Ligi’nin ilk haftasında Altekma ile oynanan maçta sakatlanan oyuncusu Faik Samed Güneş hakkında sağlık durumu açıklaması yaptı.

2024/11/07/hbgs.jpg

Kulüp, genç oyuncunun sağ ayak bileği iç ve dış bağlarında yırtık ve eklem içinde ödem tespit edildiğini duyurdu.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi maçları için olay tahminGalatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi maçları için olay tahmin

TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Sarı - Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Faik Samed Güneş’in tedavisine başlandığı ve sağlık ekibinin süreci yakından takip ettiği belirtildi.

faik-samed-gunes.jpg
Faik Samed Güneş sakatlandı

Yıldız oyuncunun sahalara dönüş süresiyle ilgili net bir bilgi verilmezken, rehabilitasyon sürecinin dikkatle yürütüleceği ifade edildi.

MAÇTA YAŞANDI

Sakatlık, Galatasaray’ın Altekma ile oynadığı iç saha karşılaşmasında meydana geldi. Faik Samed Güneş’in oyundan çıkmasının ardından yapılan kontroller sonucu ciddi bir bağ hasarı ve ödem tespit edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bu ilk kez olacak! Yarın bütün okullarda Erdoğan'ın mesajı okutulacak
Ali Koç ne biliyor? Kumarbaz hakemi açıkladı: Ferhat Gündoğdu'nun ne olduğunu bütün ülke görecek
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Spor hukukçusu tek tek açıkladı. Bahisçi hakemlere verilecek ceza ortaya çıktı
Çanakkale güne 2 depremle başladı: Naci Görür'den 'Bölge geriliyor' açıklaması
Son dakika | Dışişleri'nden Karadağ açıklaması! Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Dışişleri'nden Karadağ açıklaması!
Şansal Büyüka bahis skandalından da büyük rezaletleri anlattı: Ali Koç'un yapı iddiası haklılık kazandı
Son 5 yılın şampiyonlukları iptal edilebilir mi? Bahis skandalının sonu neye varacak?
İstanbul ve Trakya alarmda: Meteoroloji’den kuvvetli yağış, fırtına ve dolu uyarısı
Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Spor
Gökhan İnler'den Zaniolo açıklaması
Gökhan İnler'den Zaniolo açıklaması
Mehmet Altıparmak imzayı attı
Mehmet Altıparmak imzayı attı